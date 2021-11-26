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Крупнейший резидент ОЭЗ «Дубна» расширил производство

пятница, 26 ноября 2021 | 17:30    
Новости
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Компания «Промтех-Дубна» получила разрешение на ввод в эксплуатацию производственного корпуса №5 площадью более 17 тысяч кв. метров в особой экономической зоне «Дубна».

Компания является резидентом подмосковной ОЭЗ с 2010 года. За это время «Промтех-Дубна» стала крупнейшим работодателем в ОЭЗ «Дубна»: построила производственные объекты общей площадью более 32 тысяч кв. метров, инвестировала в проект более 3,8 млрд рублей и создала свыше 600 рабочих мест. Компания является стратегическим партнером и поставщиком крупных авиастроительных компаний, - рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Резидент ОЭЗ «Дубна» создал центр по разработке и внедрению высокоэффективных технологий производства электрифицированных систем, их элементов и компонентов, а также трубопроводных систем. Помимо этого, компания проводит интеграционные и сертификационные испытания систем электроснабжения, изделий авиационной техники и космических аппаратов.

Компания «Промтех-Дубна» планирует дальнейшее строительство на территории подмосковной ОЭЗ «Дубна». На очереди ещё одно производственное здание площадью 25 тыс. кв. метров. 

АО «Промтех-Дубна» входит в состав Корпорации «Промтех», объединяющей 5 резидентов ОЭЗ «Дубна». Общий объем инвестиций корпорации составляет свыше 5 млрд рублей, а количество рабочих мест более 1600.

Тэги: 
ОЭЗ Дубна
Источник:
Светлана Жукова, пресс-секретарь Отдела маркетинга и PR АО "ОЭЗ ТВТ "Дубна"
Опубликовал:
Пресс-служба Администрации г.о. Дубна
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