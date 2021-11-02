Скорректирован график движения поездов на Савеловском направлении в ноябре 2021 года

В связи с проведением путевых работ 3, 8, 10 ноября, с 9:50 до 15:00, не будет движения на участке Дмитров – Каналстрой. У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия. Несколько электропоездов дальнего пригорода проследуют по укороченным маршрутам. Специалисты проведут укладку бесстыкового пути. Благодаря этому, поезда будут следовать более плавно, что повысит комфорт в поездках.
Для пассажиров в эти дни назначены компенсационные автобусы:
«Савёлово – Дмитров». В 09:55 и 14:15 от ж/д станции Савёлово г. Кимры будет отправляться один автобус.
С остановками:
10:05; 14:25 – «Титово-1» (Кимрский р-н, деревня Титово, автобусная остановка).
10:25; 14:45 – «Талдом» (ж/д станция).
10:35; 14:55 – «Растовцы» (сельское поселение Гуслевское, автобусная остановка).
10:40; 15:00 – «Власово» (ж/д станция).
10:45; 15:05 – «Вотря» (сельское поселение Гуслевское, автобусная остановка).
10:50; 15:10 – «Новоникольское-1» (село Ново-Никольское, автобусная остановка).
10:55; 15:15 – «Вербилки» (ж/д станция).
«Дмитров – Савёлово». В 10:35 от автостанции Дмитров будут отправляться четыре автобуса.
С остановками:
11:15 – «Вербилки» (ж/д станция).
11:20 – «Новоникольское-1» (село Ново-Никольское, автобусная остановка).
11:25 – «Вотря» (сельское поселение Гуслевское, автобусная остановка).
11:30 – «Власово» (ж/д станция).
11:35 – «Растовцы» (сельское поселение Гуслевское, автобусная остановка).
11:45 – «Талдом» (ж/д станция).
12:05 – «Титово-1» (Кимрский р-н, деревня Титово, автобусная остановка).
«Дмитров – Дубна». В 09:50 и 10:40 от автостанции Дмитров будет отправляться один автобус.
С остановками:
10:30; 11:20 – «Вербилки» (ж/д станция).
10:45; 11:35 – «Платформа Запрудня» (автобусная остановка).
10:55; 11:45 – «Темпы» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).
11:05; 11:55 – «Мельдино-1» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).
11:10; 12:00 – «2-й участок» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).
11:15; 12:05 – «Карманово» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).
11:25; 12:15 – «Большая Волга» (ж/д станция).
«Дубна – Дмитров». В 11:35 от станции Дубна будет отправляться один автобус.
С остановками:
11:45 – «Большая Волга» (станция)
11:55 – «Карманово» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).
12:00 – «2-й участок» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).
12:05 – «Мельдино-1» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).
12:15 – «Темпы» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).
12:25 – «Платформа Запрудня» (автобусная остановка).
12:40 – «Вербилки» (ж/д станция).
«Большая Волга – Дмитров». В 14:10 от станции Большая Волга будет отправляться один автобус.
С остановками:
14:20 – «Карманово» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).
14:25 – «2-й участок» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).
14:30 – «Мельдино-1» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).
14:40 – «Темпы» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).
14:50 – «Платформа Запрудня» (автобусная остановка).
15:05 – «Вербилки» (ж/д станция).
В выходные дни, 6-7 и 20-21 ноября, с 19:30 до 07:30, не будет движения на участке Дмитров – Каналстрой. У части поездов изменится время отправления и прибытия, а также режим остановок. Несколько электропоездов проследуют по укороченным маршрутам от/до станций Лобня, Дмитров, Вербилки, Большая Волга и Икша. Некоторые – выведут из расписания.
Для пассажиров дальних пригородных поездов назначены автобусы.
6, 20 ноября
«Дмитров – Савёлово». В 18:00; 19:50; 22:00 от автостанции Дмитров будут отправляться три автобуса, а в 23:59 – два.
С остановками:
18:40; 20:30; 22:40;00:39 – «Вербилки» (ж/д станция).
18:45; 20:35; 22:45 00:44 – «Новоникольское-1» (село Ново-Никольское, автобусная остановка).
18:50; 20:40; 22:50; 00:49 – «Вотря» (сельское поселение Гуслевское, автобусная остановка).
18:55; 20:45; 22:55; 00:54 – «Власово» (ж/д станция).
19:00; 20:50; 23:00; 00:59 – «Растовцы» (сельское поселение Гуслевское, автобусная остановка).
19:10; 21:00; 23:10; 01:09 – «Талдом» (ж/д станция).
19:30; 21:20; 23:30; 01:29 – «Титово-1» (Кимрский р-н, деревня Титово, автобусная остановка).
«Савёлово – Дмитров». В 20:10 от ж/д станции Савёлово г. Кимры будет отправляться два автобуса.
С остановками:
20:20 – «Титово-1» (Кимрский р-н, деревня Титово, автобусная остановка).
20:40 – «Талдом» (ж/д станция).
20:50 – «Растовцы» (сельское поселение Гуслевское, автобусная остановка).
20:55 – «Власово» (ж/д станция).
21:00 – «Вотря» (сельское поселение Гуслевское, автобусная остановка).
21:05 – «Новоникольское-1» (село Ново-Никольское, автобусная остановка).
21:10 – «Вербилки» (ж/д станция).
«Вербилки – Дубна». В 17:40 от автостанции Дмитров будет отправляться один автобус.
С остановками:
17:55 – «Платформа Запрудня» (автобусная остановка).
18:05 – «Темпы» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).
18:15 – «Мельдино-1» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).
18:20 – «2-й участок» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).
18:25 – «Карманово» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).
18:35 – «Большая Волга» (ж/д станция).
«Дмитров – Большая Волга». В 19:50 от автостанции Дмитров будет отправляться один автобус.
С остановками:
20:30 – «Вербилки» (ж/д станция).
20:45 – «Платформа Запрудня» (автобусная остановка).
20:55 – «Темпы» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).
21:05 – «Мельдино-1» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).
21:10 – «2-й участок» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).
21:15 – «Карманово» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).
«Дмитров – Дубна». В 22:10 и 23:59 от автостанции Дмитров будет отправляться один автобус.
С остановками:
22:50; 00:39 – «Вербилки» (ж/д станция).
23:05; 00:54 – «Платформа Запрудня» (автобусная остановка).
23:15; 01:04 – «Темпы» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).
23:25; 01:14 – «Мельдино-1» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).
23:30; 01:19 – «2-й участок» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).
23:35; 01:24 – «Карманово» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).
23:45; 01:34 – «Большая Волга» (ж/д станция).
«Дубна – Дмитров». В 18:40 и 21:20 от станции Дубна будет отправляться один автобус.
С остановками:
18:50; 21:30 – «Большая Волга» (станция)
19:00; 21:40 – «Карманово» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).
19:05; 21:45 – «2-й участок» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).
19:10; 21:50 – «Мельдино-1» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).
19:20; 22:00 – «Темпы» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).
19:30; 22:10 – «Платформа Запрудня» (автобусная остановка).
19:45; 22:25 – «Вербилки» (ж/д станция).
7 и 21 ноября
«Савёлово – Дмитров». В 03:40 и 04:40 от ж/д станции Савёлово г. Кимры будут отправляться четыре автобуса.
С остановками:
03:50; 04:50 – «Титово-1» (Кимрский р-н, деревня Титово, автобусная остановка).
04:10; 05:10 – «Талдом» (ж/д станция).
04:20; 05:20 – «Растовцы» (сельское поселение Гуслевское, автобусная остановка).
04:25; 05:25 – «Власово» (ж/д станция).
04:30; 05:30 – «Вотря» (сельское поселение Гуслевское, автобусная остановка).
04:35; 05:35 – «Новоникольское-1» (село Ново-Никольское, автобусная остановка).
04:40; 05:40 – «Вербилки» (ж/д станция).
«Савёлово – Вербилки». В 07:30 от ж/д станции Савёлово г. Кимры будет отправляться один автобус.
С остановками:
07:40 – «Титово-1» (Кимрский р-н, деревня Титово, автобусная остановка).
08:00 – «Талдом» (ж/д станция).
08:10 – «Растовцы» (сельское поселение Гуслевское, автобусная остановка).
08:15 – «Власово» (ж/д станция).
08:20 – «Вотря» (сельское поселение Гуслевское, автобусная остановка).
08:25 – «Новоникольское-1» (село Ново-Никольское, автобусная остановка).
«Дубна – Дмитров». В 03:30; 04:40 и 06:10 от станции Дубна будет отправляться один автобус.
С остановками:
03:40; 04:50; 06:20 – «Большая Волга» (станция)
03:50; 05:00; 06:30 – «Карманово» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).
03:55; 05:05; 06:35 – «2-й участок» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).
04:00; 05:10; 06:40 – «Мельдино-1» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).
04:10; 05:20; 06:50 – «Темпы» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).
04:20; 05:30; 07:00 – «Платформа Запрудня» (автобусная остановка).
04:35; 05:45;07:15 – «Вербилки» (ж/д станция).
«Дубна – Вербилки». В 07:30 от станции Дубна будет отправляться один автобус.
С остановками:
07:40 – «Большая Волга» (станция)
07:50 – «Карманово» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).
07:55 – «2-й участок» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).
08:00 – «Мельдино-1» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).
08:10 – «Темпы» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).
08:20 – «Платформа Запрудня» (автобусная остановка).
8-30 ноября, в рабочие дни, с 11:15 до 15:15 на Савёловском направлении скорректирован график движения поездов в связи с проведением путевых работ на участке Талдом – Вербилки.
Поезд №6367 «Савёлово – Савёловский вокзал» отправлением в 11:39 будет отправляться раньше – в 10:32. В связи с этим образуется перерыв в движении с 10:32 до 15:31. Назначен компенсационный маршрут автобуса «Савёлово – Вербилки» в 13:15.
С остановками:
13:25 – «Титово-1» (Кимрский р-н, деревня Титово, автобусная остановка).
13:45 – «Талдом» (ж/д станция).
13:55 – «Растовцы» (сельское поселение Гуслевское, автобусная остановка).
14:00 – «Власово» (ж/д станция).
14:05 – «Вотря» (сельское поселение Гуслевское, автобусная остановка).
14:10 – «Новоникольское-1» (село Ново-Никольское, автобусная остановка).
Для проезда необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте. Обращаем внимание пассажиров, что фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации по маршруту следования.