Скорректирован график движения поездов на Савеловском направлении в ноябре 2021 года

В связи с проведением путевых работ 3, 8, 10 ноября, с 9:50 до 15:00, не будет движения на участке Дмитров – Каналстрой. У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия. Несколько электропоездов дальнего пригорода проследуют по укороченным маршрутам. Специалисты проведут укладку бесстыкового пути. Благодаря этому, поезда будут следовать более плавно, что повысит комфорт в поездках.

Для пассажиров в эти дни назначены компенсационные автобусы:

«Савёлово – Дмитров». В 09:55 и 14:15 от ж/д станции Савёлово г. Кимры будет отправляться один автобус.

С остановками:

10:05; 14:25 – «Титово-1» (Кимрский р-н, деревня Титово, автобусная остановка).

10:25; 14:45 – «Талдом» (ж/д станция).

10:35; 14:55 – «Растовцы» (сельское поселение Гуслевское, автобусная остановка).

10:40; 15:00 – «Власово» (ж/д станция).

10:45; 15:05 – «Вотря» (сельское поселение Гуслевское, автобусная остановка).

10:50; 15:10 – «Новоникольское-1» (село Ново-Никольское, автобусная остановка).

10:55; 15:15 – «Вербилки» (ж/д станция).

«Дмитров – Савёлово». В 10:35 от автостанции Дмитров будут отправляться четыре автобуса.

С остановками:

11:15 – «Вербилки» (ж/д станция).

11:20 – «Новоникольское-1» (село Ново-Никольское, автобусная остановка).

11:25 – «Вотря» (сельское поселение Гуслевское, автобусная остановка).

11:30 – «Власово» (ж/д станция).

11:35 – «Растовцы» (сельское поселение Гуслевское, автобусная остановка).

11:45 – «Талдом» (ж/д станция).

12:05 – «Титово-1» (Кимрский р-н, деревня Титово, автобусная остановка).

«Дмитров – Дубна». В 09:50 и 10:40 от автостанции Дмитров будет отправляться один автобус.

С остановками:

10:30; 11:20 – «Вербилки» (ж/д станция).

10:45; 11:35 – «Платформа Запрудня» (автобусная остановка).

10:55; 11:45 – «Темпы» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).

11:05; 11:55 – «Мельдино-1» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).

11:10; 12:00 – «2-й участок» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).

11:15; 12:05 – «Карманово» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).

11:25; 12:15 – «Большая Волга» (ж/д станция).

«Дубна – Дмитров». В 11:35 от станции Дубна будет отправляться один автобус.

С остановками:

11:45 – «Большая Волга» (станция)

11:55 – «Карманово» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).

12:00 – «2-й участок» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).

12:05 – «Мельдино-1» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).

12:15 – «Темпы» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).

12:25 – «Платформа Запрудня» (автобусная остановка).

12:40 – «Вербилки» (ж/д станция).

«Большая Волга – Дмитров». В 14:10 от станции Большая Волга будет отправляться один автобус.

С остановками:

14:20 – «Карманово» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).

14:25 – «2-й участок» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).

14:30 – «Мельдино-1» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).

14:40 – «Темпы» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).

14:50 – «Платформа Запрудня» (автобусная остановка).

15:05 – «Вербилки» (ж/д станция).

В выходные дни, 6-7 и 20-21 ноября, с 19:30 до 07:30, не будет движения на участке Дмитров – Каналстрой. У части поездов изменится время отправления и прибытия, а также режим остановок. Несколько электропоездов проследуют по укороченным маршрутам от/до станций Лобня, Дмитров, Вербилки, Большая Волга и Икша. Некоторые – выведут из расписания.

Для пассажиров дальних пригородных поездов назначены автобусы.

6, 20 ноября

«Дмитров – Савёлово». В 18:00; 19:50; 22:00 от автостанции Дмитров будут отправляться три автобуса, а в 23:59 – два.

С остановками:

18:40; 20:30; 22:40;00:39 – «Вербилки» (ж/д станция).

18:45; 20:35; 22:45 00:44 – «Новоникольское-1» (село Ново-Никольское, автобусная остановка).

18:50; 20:40; 22:50; 00:49 – «Вотря» (сельское поселение Гуслевское, автобусная остановка).

18:55; 20:45; 22:55; 00:54 – «Власово» (ж/д станция).

19:00; 20:50; 23:00; 00:59 – «Растовцы» (сельское поселение Гуслевское, автобусная остановка).

19:10; 21:00; 23:10; 01:09 – «Талдом» (ж/д станция).

19:30; 21:20; 23:30; 01:29 – «Титово-1» (Кимрский р-н, деревня Титово, автобусная остановка).

«Савёлово – Дмитров». В 20:10 от ж/д станции Савёлово г. Кимры будет отправляться два автобуса.

С остановками:

20:20 – «Титово-1» (Кимрский р-н, деревня Титово, автобусная остановка).

20:40 – «Талдом» (ж/д станция).

20:50 – «Растовцы» (сельское поселение Гуслевское, автобусная остановка).

20:55 – «Власово» (ж/д станция).

21:00 – «Вотря» (сельское поселение Гуслевское, автобусная остановка).

21:05 – «Новоникольское-1» (село Ново-Никольское, автобусная остановка).

21:10 – «Вербилки» (ж/д станция).

«Вербилки – Дубна». В 17:40 от автостанции Дмитров будет отправляться один автобус.

С остановками:

17:55 – «Платформа Запрудня» (автобусная остановка).

18:05 – «Темпы» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).

18:15 – «Мельдино-1» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).

18:20 – «2-й участок» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).

18:25 – «Карманово» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).

18:35 – «Большая Волга» (ж/д станция).

«Дмитров – Большая Волга». В 19:50 от автостанции Дмитров будет отправляться один автобус.

С остановками:

20:30 – «Вербилки» (ж/д станция).

20:45 – «Платформа Запрудня» (автобусная остановка).

20:55 – «Темпы» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).

21:05 – «Мельдино-1» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).

21:10 – «2-й участок» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).

21:15 – «Карманово» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).

«Дмитров – Дубна». В 22:10 и 23:59 от автостанции Дмитров будет отправляться один автобус.

С остановками:

22:50; 00:39 – «Вербилки» (ж/д станция).

23:05; 00:54 – «Платформа Запрудня» (автобусная остановка).

23:15; 01:04 – «Темпы» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).

23:25; 01:14 – «Мельдино-1» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).

23:30; 01:19 – «2-й участок» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).

23:35; 01:24 – «Карманово» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).

23:45; 01:34 – «Большая Волга» (ж/д станция).

«Дубна – Дмитров». В 18:40 и 21:20 от станции Дубна будет отправляться один автобус.

С остановками:

18:50; 21:30 – «Большая Волга» (станция)

19:00; 21:40 – «Карманово» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).

19:05; 21:45 – «2-й участок» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).

19:10; 21:50 – «Мельдино-1» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).

19:20; 22:00 – «Темпы» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).

19:30; 22:10 – «Платформа Запрудня» (автобусная остановка).

19:45; 22:25 – «Вербилки» (ж/д станция).

7 и 21 ноября

«Савёлово – Дмитров». В 03:40 и 04:40 от ж/д станции Савёлово г. Кимры будут отправляться четыре автобуса.

С остановками:

03:50; 04:50 – «Титово-1» (Кимрский р-н, деревня Титово, автобусная остановка).

04:10; 05:10 – «Талдом» (ж/д станция).

04:20; 05:20 – «Растовцы» (сельское поселение Гуслевское, автобусная остановка).

04:25; 05:25 – «Власово» (ж/д станция).

04:30; 05:30 – «Вотря» (сельское поселение Гуслевское, автобусная остановка).

04:35; 05:35 – «Новоникольское-1» (село Ново-Никольское, автобусная остановка).

04:40; 05:40 – «Вербилки» (ж/д станция).

«Савёлово – Вербилки». В 07:30 от ж/д станции Савёлово г. Кимры будет отправляться один автобус.

С остановками:

07:40 – «Титово-1» (Кимрский р-н, деревня Титово, автобусная остановка).

08:00 – «Талдом» (ж/д станция).

08:10 – «Растовцы» (сельское поселение Гуслевское, автобусная остановка).

08:15 – «Власово» (ж/д станция).

08:20 – «Вотря» (сельское поселение Гуслевское, автобусная остановка).

08:25 – «Новоникольское-1» (село Ново-Никольское, автобусная остановка).

«Дубна – Дмитров». В 03:30; 04:40 и 06:10 от станции Дубна будет отправляться один автобус.

С остановками:

03:40; 04:50; 06:20 – «Большая Волга» (станция)

03:50; 05:00; 06:30 – «Карманово» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).

03:55; 05:05; 06:35 – «2-й участок» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).

04:00; 05:10; 06:40 – «Мельдино-1» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).

04:10; 05:20; 06:50 – «Темпы» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).

04:20; 05:30; 07:00 – «Платформа Запрудня» (автобусная остановка).

04:35; 05:45;07:15 – «Вербилки» (ж/д станция).

«Дубна – Вербилки». В 07:30 от станции Дубна будет отправляться один автобус.

С остановками:

07:40 – «Большая Волга» (станция)

07:50 – «Карманово» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).

07:55 – «2-й участок» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).

08:00 – «Мельдино-1» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).

08:10 – «Темпы» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка).

08:20 – «Платформа Запрудня» (автобусная остановка).

8-30 ноября, в рабочие дни, с 11:15 до 15:15 на Савёловском направлении скорректирован график движения поездов в связи с проведением путевых работ на участке Талдом – Вербилки.

Поезд №6367 «Савёлово – Савёловский вокзал» отправлением в 11:39 будет отправляться раньше – в 10:32. В связи с этим образуется перерыв в движении с 10:32 до 15:31. Назначен компенсационный маршрут автобуса «Савёлово – Вербилки» в 13:15.

С остановками:

13:25 – «Титово-1» (Кимрский р-н, деревня Титово, автобусная остановка).

13:45 – «Талдом» (ж/д станция).

13:55 – «Растовцы» (сельское поселение Гуслевское, автобусная остановка).

14:00 – «Власово» (ж/д станция).

14:05 – «Вотря» (сельское поселение Гуслевское, автобусная остановка).

14:10 – «Новоникольское-1» (село Ново-Никольское, автобусная остановка).

Для проезда необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте. Обращаем внимание пассажиров, что фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации по маршруту следования.