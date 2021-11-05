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Известный блогер Эдвард Бил построил в селе Семёновское магазин с бесплатными продуктами

пятница, 05 ноября 2021 | 10:34    
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Магазин расположен в Дмитровском городском округе (Московская область).

Благотворительный магазин открылся ещё 22 октября и сразу же заполнился десятками пенсионеров и детей - акция удалась на славу... Прошло 2 недели и, несмотря на 9-й день ковидных рекордов, магазин всё также полон.

Эдвард Бил (англ. Edward Bil), урождённый Эдуард Юрьевич Биль, родился 21 января 1996 года. Российский блогер и пранкер, известный своими многочисленными публичными акциями и экстравагантными поступками, часто переходящими границы Уголовного Кодекса.

Первую известность получил осенью 2018 года благодаря своим провокационным видео с пранками. В дальнейшем записывал розыгрыши водителей, сотрудников ДПС, и многие другие. В настоящее время у Youtube-канала Эдварда более 4.3 миллиона подписчиков.

Тэги: 
Дмитров
благотворительность
Источник:
Это Дмитров, детка!
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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