Известный блогер Эдвард Бил построил в селе Семёновское магазин с бесплатными продуктами

Благотворительный магазин открылся ещё 22 октября и сразу же заполнился десятками пенсионеров и детей - акция удалась на славу... Прошло 2 недели и, несмотря на 9-й день ковидных рекордов, магазин всё также полон.

Эдвард Бил (англ. Edward Bil), урождённый Эдуард Юрьевич Биль, родился 21 января 1996 года. Российский блогер и пранкер, известный своими многочисленными публичными акциями и экстравагантными поступками, часто переходящими границы Уголовного Кодекса.

Первую известность получил осенью 2018 года благодаря своим провокационным видео с пранками. В дальнейшем записывал розыгрыши водителей, сотрудников ДПС, и многие другие. В настоящее время у Youtube-канала Эдварда более 4.3 миллиона подписчиков.