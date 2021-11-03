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Известная российская актриса приедет в Кимры открыть памятник отцу

среда, 03 ноября 2021 | 19:33    
Новости
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4 ноября в Кимрах пройдет открытие памятника народному артисту России Олегу Алексеевичу Лаврову. Более 20 лет он занимал должность художественного руководителя Кимрского театра драмы и комедии. Ровно 3 года назад Олег Алексеевич ушел из жизни.

На открытие приедет дочь худрука - известная российская актриса Ксения Лаврова-Глинка. Памятная церемония начнется в 12:00 на кладбище Заречья на центральной аллее.

Кимрский Театр Драмы и Комедии в память о своем руководителе будет транслировать видеозаписи спектаклей:

  • 12 ноября - "Блоха,
  • 13 ноября - "Примадонны",
  • 14 ноября - "Трамвай Желание".

Начало в 18.00. Как получить доступ к просмотру, можно узнать здесь.

Олег Алексеевич Лавров — российский театральный режиссёр и актёр, главный режиссёр Кимрского театра драмы и комедии, народный артист Российской Федерации.

На сцене играл со школы: сначала в школьном драмкружке, затем в ДК при обувной фабрике. В 1972 году поступил на работу в Московский областной театр драмы.

В 1975 году опять вернулся на родину и стал актёром в Кимрском театре драмы и комедии. В 1994 году стал его художественным руководителем.

Тэги: 
культура
Кимры
Источник:
Кимры-Инфо
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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