Известная российская актриса приедет в Кимры открыть памятник отцу

На открытие приедет дочь худрука - известная российская актриса Ксения Лаврова-Глинка. Памятная церемония начнется в 12:00 на кладбище Заречья на центральной аллее.

Кимрский Театр Драмы и Комедии в память о своем руководителе будет транслировать видеозаписи спектаклей:

12 ноября - "Блоха,

13 ноября - "Примадонны",

14 ноября - "Трамвай Желание".

Начало в 18.00. Как получить доступ к просмотру, можно узнать здесь.

Олег Алексеевич Лавров — российский театральный режиссёр и актёр, главный режиссёр Кимрского театра драмы и комедии, народный артист Российской Федерации.

На сцене играл со школы: сначала в школьном драмкружке, затем в ДК при обувной фабрике. В 1972 году поступил на работу в Московский областной театр драмы.

В 1975 году опять вернулся на родину и стал актёром в Кимрском театре драмы и комедии. В 1994 году стал его художественным руководителем.