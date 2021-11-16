ИТЦ «Ломоносов»: научные разработки и производство

Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично курировал строительство Инновационно-технологического центра «Ломоносов» на правобережной площадке технико-внедренческой зоны «Дубна». ИТЦ был построен в рамках проекта ОЭЗ за счет средств регионального бюджета, введен в эксплуатацию в мае 2019 года, а уже в марте следующего состоялась передача в Управляющую компанию особой экономической зоны прав по управлению и распоряжению новым объектом. К этому времени заполняемость помещений здания уже была практически 100-процентной. В настоящее время производственную и научно-техническую деятельность здесь успешно осуществляют 11 резидентов.

Сегодня инвестиции компаний, размещенных в ИТЦ, в реализацию своих проектов составляют более одного миллиарда рублей, создано порядка 200 рабочих мест, а налоги в консолидированный бюджет Московской области превысили 280 миллионов рублей, - рассказал генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. - Производимая на площадях инновационно-технологического центра «Ломоносов» продукция используется в самых различных отраслях, особенно активно - на территории подмосковного региона. Семь расположенных здесь компаний выпускают биомедицинские изделия и занимаются разработками в данной сфере. Еще четыре - это производство испытательных и технологических гидравлических стендов; робототехнических комплексов для телеинспекции трубопроводов и скважин; парфюмерно-косметической продукции, а также внедрение технологий для повышения износостойкости металлорежущего инструмента.

Ассортимент изделий резидентов биомедицинского кластера также самый обширный. Это, в том числе, лабораторные наборы для диагностики COVID-19, приборы и реагенты для клинических лабораторий, диагностическое оборудование, ранозаживляющие спреи, уникальные контактные линзы для исправления близорукости, другая медицинская продукция. Так, например, компания «ВестМедГрупп», которая одной из первых арендовала помещения ИТЦ, наладила серийное производство систем газоснабжениия для обеспечения жизнедеятельности больных коронавирусной инфекцией. Запланированная резидентом выручка, начиная с 2022 года, – 500 млн руб. в год, привлеченные инвестиции – 350 млн руб., на небольшом автоматизированном производстве компания уже создала порядка 30 рабочих мест, а НДФЛ со следующего года по расчетам должен составить 3,7 млн руб. в год.

Так что уже можно смело утверждать, что освоение инвесторами лабораторно-производственного корпуса «Ломоносов» состоялось. Готовая инфраструктура еще одного нового объекта - левобережного инновационно-технологического центра «Менделеев» также позволила инвесторам организовать здесь производства и офисы. Сегодня в ИТЦ осуществляют свою деятельность пять крупных производственных компаний-резидентов.