История дубненской милиции. Начало

Да и было бы странным, если бы в послевоенное время в стремительно развивавшемся рабочем посёлке, в котором перемешались разношёрстные слои населения (учёные, строители, крестьяне из окрестных тверских деревень, заключённые и прочие категории), было бы всё благополучно с правопорядком и отсутствовала потребность в правоохранительной структуре. Данная функция была возложена на сотрудников ОВД № 22, входившего в состав 4 Управления спецмилиции, которое обслуживало закрытые режимные объекты Главспецстроя в Москве и области. Сам отдел находился в Москве, а в Дубне находилось его структурное подразделение - отделение милиции № 4.

В октябре 1972 года в ходе реорганизации ведомства был образован Дубненский отдел внутренних дел. При этом функции охраны правопорядка и борьбы с преступностью на городских режимных объектах (ОИЯИ, ДМЗ, МКБ, "Атолл") продолжали выполнять сотрудники ОВД-4 Управления спецмилиции, которое в 1980 году было переподчинено 8 Главному управлению МВД СССР.