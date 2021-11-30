История дубненской милиции. Начало

Да и было бы странным, если бы в послевоенное время в стремительно развивавшемся рабочем посёлке, в котором перемешались разношёрстные слои населения (учёные, строители, крестьяне из окрестных тверских деревень, заключённые и прочие категории), было бы всё благополучно с правопорядком и отсутствовала потребность в правоохранительной структуре. Данная функция была возложена на сотрудников ОВД № 22, входившего в состав 4 Управления спецмилиции, которое обслуживало закрытые режимные объекты Главспецстроя в Москве и области. Сам отдел находился в Москве, а в Дубне находилось его структурное подразделение - отделение милиции № 4.
В октябре 1972 года в ходе реорганизации ведомства был образован Дубненский отдел внутренних дел. При этом функции охраны правопорядка и борьбы с преступностью на городских режимных объектах (ОИЯИ, ДМЗ, МКБ, "Атолл") продолжали выполнять сотрудники ОВД-4 Управления спецмилиции, которое в 1980 году было переподчинено 8 Главному управлению МВД СССР.
Первым начальником дубненской милиции был Фёдор Сергеевич Филимонов, родившийся в 1892 году в Рязанской губернии. В царской армии он дослужился до унтер-офицера. Во время революционных событий 1917 года охранял Зимний дворец, за отказ стрелять по рабочим в составе полка был отправлен на русско-германский фронт. После демобилизации служил в Красной Гвардии в Петрограде, где встречался с Лениным. В 1928 году по партийному набору поступил на службу в УНКВД г. Москвы, где в годы войны возглавлял 70-ое отделение милиции в наиболее криминогенном районе города - на Таганке. За умелую организацию работы по борьбе с преступностью и бандитизмом награждён орденом Ленина и двумя орденами Красного Знамени.
В 1949 году Ф.С.Филимонов был направлен на службу в Дубну, где в 1956 году возглавил местную милицию. Он активно участвовал в хозяйственной и социально-экономической жизни посёлка и города. Обладая огромным авторитетом у руководителей местных партийно-советских органов и среди населения, он помог многим дубненцам в решении их бытовых вопросов: трудоустройстве, получении жилья. Дважды (в 1954 и 1957 гг.) избирался народным депутатом.
Сегодня о первом начальнике милиции жителям города напоминает памятная доска на доме № 5 по улице Вавилова, установленная в канун его 125-летия.
С первой, вводной частью цикла рассказов о милиции Дубны вы можете ознакомиться по ссылке: С Днем милиции, дорогие товарищи!