История Дубненской городской больницы: урологическое отделение

В самом начале пути в больнице работали только специалисты общей хирургии. Со временем, в отделении появился хирург-уролог и в Дубне стали проводиться оперативные вмешательства по этому направлению.
Самостоятельное урологическое отделение на 25 коек, выполняющее весь спектр операций такого профиля, появилось в ГАУЗ МО «Дубненская городская больница» после открытия хирургического центра.
Под руководством заведующего, врача высшей квалификационной категории Виктора Викторовича Викулова, в отделении трудятся два врача-уролога первой квалификационной категории. Все доктора имеют сертификаты врачей ультразвуковой диагностики и врачей онкологов-урологов. Для осуществления лечебно-диагностических процедур, в отделении развернуто три кабинета: процедурный, перевязочный и цистоскопический. А также смотровой кабинет, оснащенный ультразвуковым сканером экспертного класса, что позволяет выполнять ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы в день поступления пациента.
В цистоскопическом кабинете имеются портативный УЗ-сканер и видеоэндоскопическая стойка для выполнения пункционных вмешательств, биопсий под УЗ-навигацией и фиброуретроцистоскопий. Операционная урологического отделения максимально оснащена новейшим оборудованием: это лапароскопическая стойка с возможностью выполнения как моно-, так и биполярных трансуретральных резекций, гольмиевый лазер, пневмо- и УЗ-литотриптеры, С-дуга, фиброуретероскопы.
Многие виды лапароскопических и малоинвазивных урологических и онкоурологических вмешательств, в том числе высокотехнологичных, которые проводят дубненские врачи, на сегодняшний день осуществляются только в столичных федеральных центрах.
В отделении выполняется более 500 урологических операций различной категории сложности:
- ведение урологических и онкоурологических пациентов в до- и послеоперационном периоде,
- дренирование верхних мочевых путей под УЗИ и Rg-контролем (ЧПНС, установка внутренних и наружных мочеточниковых стентов),
- мультифокальная биопсия простаты под ТРУЗ-контролем,
- операции при водянке яичка (Бергмана, по Lord),
- операции при варикоцеле (в т.ч. лапароскопически),
- троакарная цистостомия,
- трансуретральные резекции (ТУР),
- плазменные абляции простаты,
- трансуретральные резекции мочевого пузыря,
- цистолитотрипсии (механическая, лазерная),
- внутренние оптические уретротомии,
- лазерные вапоризации стриктуры уретры,
- билатеральные орхиэктомии, орхифуникулэктомии, уретерокутанеостомии,
- аденомэктомия (чрезпузырная, позадилонная),
- тотальная и частичная пенэктомии, радикальная нефрэктомия,
- радикальная цистэктомия (с различными методами отведения мочи),
- установка уретральных и мочеточниковых стентов (Memokath, МИТ),
- лапароскопическое иссечение кист почки,
- лапароскопическая радикальная нефрэктомия,
- лапароскопическая резекция почки,
- лапароскопическая радикальная простатэктомия,
- лапароскопическая радикальная цистэктомия,
- уретероскопия, лазерная уретеролитотрипсия,
- перкутанная нефролитолапаксия.
Специалисты урологического отделения постоянно повышают свой профессиональный уровень, ведут научную работу, представляют нашу больницу на врачебных конгрессах. За высокотехнологичной медицинской помощью в Дубну приезжают пациенты из Москвы, Подмосковья и других регионов, – рассказал главный врач Дубненской горбольницы Алексей Осипов.