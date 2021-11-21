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История Дубненской городской больницы: урологическое отделение

воскресенье, 21 ноября 2021 | 18:05    
Социум
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В преддверии 75-летия Дубненской городской больницы, продолжаем рассказ о хирургической службе.

В самом начале пути в больнице работали только специалисты общей хирургии. Со временем, в отделении появился хирург-уролог и в Дубне стали проводиться оперативные вмешательства по этому направлению. 

Самостоятельное урологическое отделение на 25 коек, выполняющее весь спектр операций такого профиля, появилось в ГАУЗ МО «Дубненская городская больница» после открытия хирургического центра. 

Под руководством заведующего, врача высшей квалификационной категории Виктора Викторовича Викулова, в отделении трудятся два врача-уролога первой квалификационной категории. Все доктора имеют сертификаты врачей ультразвуковой диагностики и врачей онкологов-урологов. Для осуществления лечебно-диагностических процедур, в отделении развернуто три кабинета: процедурный, перевязочный и цистоскопический. А также смотровой кабинет, оснащенный ультразвуковым сканером экспертного класса, что позволяет выполнять ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы в день поступления пациента.

В цистоскопическом кабинете имеются портативный УЗ-сканер и видеоэндоскопическая стойка для выполнения пункционных вмешательств, биопсий под УЗ-навигацией и фиброуретроцистоскопий. Операционная урологического отделения максимально оснащена новейшим оборудованием: это лапароскопическая стойка с возможностью выполнения как моно-, так и биполярных трансуретральных резекций, гольмиевый лазер, пневмо- и УЗ-литотриптеры, С-дуга, фиброуретероскопы. 

Многие виды лапароскопических и малоинвазивных урологических и онкоурологических вмешательств, в том числе высокотехнологичных, которые проводят дубненские врачи, на сегодняшний день осуществляются только в столичных федеральных центрах.

В отделении выполняется более 500 урологических операций различной категории сложности: 

  • ведение урологических и онкоурологических пациентов в до- и послеоперационном периоде, 
  • дренирование верхних мочевых путей под УЗИ и Rg-контролем (ЧПНС, установка внутренних и наружных мочеточниковых стентов), 
  • мультифокальная биопсия простаты под ТРУЗ-контролем, 
  • операции при водянке яичка (Бергмана, по Lord), 
  • операции при варикоцеле (в т.ч. лапароскопически), 
  • троакарная цистостомия, 
  • трансуретральные резекции (ТУР), 
  • плазменные абляции простаты, 
  • трансуретральные резекции мочевого пузыря, 
  • цистолитотрипсии (механическая, лазерная), 
  • внутренние оптические уретротомии, 
  • лазерные вапоризации стриктуры уретры, 
  • билатеральные орхиэктомии, орхифуникулэктомии, уретерокутанеостомии, 
  • аденомэктомия (чрезпузырная, позадилонная), 
  • тотальная и частичная пенэктомии, радикальная нефрэктомия, 
  • радикальная цистэктомия (с различными методами отведения мочи), 
  • установка уретральных и мочеточниковых стентов (Memokath, МИТ), 
  • лапароскопическое иссечение кист почки, 
  • лапароскопическая радикальная нефрэктомия, 
  • лапароскопическая резекция почки, 
  • лапароскопическая радикальная простатэктомия, 
  • лапароскопическая радикальная цистэктомия, 
  • уретероскопия, лазерная уретеролитотрипсия, 
  • перкутанная нефролитолапаксия.

Специалисты урологического отделения постоянно повышают свой профессиональный уровень, ведут научную работу, представляют нашу больницу на врачебных конгрессах. За высокотехнологичной медицинской помощью в Дубну приезжают пациенты из Москвы, Подмосковья и других регионов, – рассказал главный врач Дубненской горбольницы Алексей Осипов.

Тэги: 
ДГБ
история
Источник:
Государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области «Дубненская городская больница»
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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