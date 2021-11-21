История Дубненской городской больницы: урологическое отделение

В самом начале пути в больнице работали только специалисты общей хирургии. Со временем, в отделении появился хирург-уролог и в Дубне стали проводиться оперативные вмешательства по этому направлению.

Самостоятельное урологическое отделение на 25 коек, выполняющее весь спектр операций такого профиля, появилось в ГАУЗ МО «Дубненская городская больница» после открытия хирургического центра.

Под руководством заведующего, врача высшей квалификационной категории Виктора Викторовича Викулова, в отделении трудятся два врача-уролога первой квалификационной категории. Все доктора имеют сертификаты врачей ультразвуковой диагностики и врачей онкологов-урологов. Для осуществления лечебно-диагностических процедур, в отделении развернуто три кабинета: процедурный, перевязочный и цистоскопический. А также смотровой кабинет, оснащенный ультразвуковым сканером экспертного класса, что позволяет выполнять ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы в день поступления пациента.

В цистоскопическом кабинете имеются портативный УЗ-сканер и видеоэндоскопическая стойка для выполнения пункционных вмешательств, биопсий под УЗ-навигацией и фиброуретроцистоскопий. Операционная урологического отделения максимально оснащена новейшим оборудованием: это лапароскопическая стойка с возможностью выполнения как моно-, так и биполярных трансуретральных резекций, гольмиевый лазер, пневмо- и УЗ-литотриптеры, С-дуга, фиброуретероскопы.

Многие виды лапароскопических и малоинвазивных урологических и онкоурологических вмешательств, в том числе высокотехнологичных, которые проводят дубненские врачи, на сегодняшний день осуществляются только в столичных федеральных центрах.

В отделении выполняется более 500 урологических операций различной категории сложности:

ведение урологических и онкоурологических пациентов в до- и послеоперационном периоде,

дренирование верхних мочевых путей под УЗИ и Rg-контролем (ЧПНС, установка внутренних и наружных мочеточниковых стентов),

мультифокальная биопсия простаты под ТРУЗ-контролем,

операции при водянке яичка (Бергмана, по Lord),

операции при варикоцеле (в т.ч. лапароскопически),

троакарная цистостомия,

трансуретральные резекции (ТУР),

плазменные абляции простаты,

трансуретральные резекции мочевого пузыря,

цистолитотрипсии (механическая, лазерная),

внутренние оптические уретротомии,

лазерные вапоризации стриктуры уретры,

билатеральные орхиэктомии, орхифуникулэктомии, уретерокутанеостомии,

аденомэктомия (чрезпузырная, позадилонная),

тотальная и частичная пенэктомии, радикальная нефрэктомия,

радикальная цистэктомия (с различными методами отведения мочи),

установка уретральных и мочеточниковых стентов (Memokath, МИТ),

лапароскопическое иссечение кист почки,

лапароскопическая радикальная нефрэктомия,

лапароскопическая резекция почки,

лапароскопическая радикальная простатэктомия,

лапароскопическая радикальная цистэктомия,

уретероскопия, лазерная уретеролитотрипсия,

перкутанная нефролитолапаксия.