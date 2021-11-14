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История Дубненской городской больницы: хирургия

воскресенье, 14 ноября 2021 | 13:16    
Социум
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Очередной экскурс в прошлое касается становления и развития хирургической службы.

В 1956 году, когда Дубна получила статус города, в горбольнице проводилось 120 операций в год. Работали три врача-хирурга. Изначально хирургическое отделение располагалось в лечебном корпусе. 

К 1981 году отделение расширилось до 60 коек, оперативные вмешательства проводили шесть врачей-хирургов. 

Со строительством хирургического центра ДГБ удалось вывести работу хирургической службы на качественно новый уровень. И сегодня хирургическая служба имеет самостоятельные профильные отделения. 

Сегодня мы расскажем об отделении абдоминальной хирургии на 30 коек, которое располагается в здании нового хирургического корпуса, в составе многопрофильного хирургического центра. Заведует отделением Т.И. Тарасюк – врач-хирург, кандидат медицинских наук. 

Здесь оказывает круглосуточную специализированную (в том числе высокотехнологическую) помощь пациентам с хирургической патологией брюшной полости. Работу отделения обеспечивают четыре хирурга с высшими категориями, двое из которых имеют ученую степень кандидата наук. 

В распоряжении хирургического центра восемь операционных, оснащенных современными операционными столами и осветительными приборами; восемь эндоскопических стоек. Все операционные оснащены рентген-аппаратами, работающими в реальном режиме времени (С-дуга), а также ультразвуковой визуализацией. 

В отделении проводятся все виды коагуляции и дисекции мягких тканей (высокочастотная, радиоволновая, ультразвуковая и аргоноплазменная). 

В распоряжении врачей имеются: 

  • ультразвуковой деструктор для резекции паренхиматозных органов, адиочастотный аблятор, 
  • аппарат прямого переливания крови (Cell-saver), 
  • гольмиевый лазер с возможностью внутрипротоковой литотрипсии. 

Операционные оснащены большими и малыми операционными наборами «Эскулап», ушивающими аппаратами – линейными и циркулярными. Используется современный перевязочный и шовный материалы. 

В отделении абдоминальной хирургии развиты минимально-инвазивные технологии: 

  • эндоскопическая хирургия (ретроградная папилосфинктеротомия, назобилиарное дренирование, ретроградная холангио-панкреатография, стентирование протоков печени и поджелудочной железы), 
  • лапароскопическая хирургия желчевыводящих путей, печени поджелудочной железы, кишечника и все виды лапароскопических герниопластик, 
  • чрескожная пункционная хирургия под контролем УЗИ и рентгенотелевидения (чрескожная чреспеченочная холецистостомия, холангиостомия, дренирование, стентирование и эндопротезирование желчевыводящих путей, чрескожное дренирование жидкостных скоплений, кист брюшной полости и забрюшинного пространства). 

Врачи-хирурги проводят высокотехнологичные реконструктивные и резекционные полостные операции на печени, желчевыводящих путях, поджелудочной железе, желудке и кишечнике с использованием аргоноплазменной коагуляции, ультразвукового диссектора, интраоперационного УЗИ и рентгентелевидения. 

На сегодняшний день в отделении абдоминальной хирургии выполняется более 700 операций в год. 

Тэги: 
ДГБ
Дубна
история
Источник:
Государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области «Дубненская городская больница»
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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