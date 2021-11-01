«Икс Ред Групп» усовершенствовал разработку для обучения хирургов

С помощью виртуального трехмерного интерактивного комплекса по проведению хирургических операций студенты российских медицинских вузов обучаются практическим навыкам проведения сложнейших операций уже не первый год. Уникальная разработка резидента особой экономической зоны «Дубна» компании «Икс Ред Групп» пользуется все большей популярностью и спросом в медвузах и у учащихся медицинских средних специальных заведений. Но так как время не стоит на месте, разработчики генерируют новые идеи по совершенствованию программного продукта. Именно эти новшества, направленные на еще большую эффективность по обучению с помощью виртуального комплекса, были представлены на одной из секций научно-практической конференции в Дубне.

Для увеличения точности оценки действий обучающихся разработчики провели большую работу непосредственно с хирургами профессионалами, в результате которой процесс был расширен, оптимизирован и позволяет программе выставить оценку правильности действий в реальном времени. Были добавлены и различные уровни сложности - от обучения до экзамена, регулирующие количество подсказок, возможных ошибок и строгость оценки действий. Также разработчики улучшили уровень погружения в виртуальную реальность и сделали интеграцию с обновленным оборудованием, что повысило плавность и гибкость программы.

В работе секции, где был представлен новый продукт резидента, приняли участие представители экспертных организаций Росздравнадзора, правительства Московской области, члены профильных комитетов ТПП, Ассоциации «Росмедпром», АНО «Консорциум «Медицинская техника», Медико-технического кластера Московской области, а также предприятий медицинской и фармацевтической промышленности. Их высокая оценка интерактивного комплекса еще раз подтвердила его уникальность и эффективность такой формы обучения будущих хирургов.

Сегодня специалисты компании «Икс Ред Групп» продолжают активную работу по совершенствованию программы, в том числе по интеграции специальных хирургических перчаток с тактильной отдачей для ещё большей реалистичности погружения в симуляцию, а также возможности получения будущими специалистами реальных навыков проведения операций.