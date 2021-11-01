+4,6°
Влажность: 88%
Давление: 752,3 мм

«Икс Ред Групп» усовершенствовал разработку для обучения хирургов

понедельник, 01 ноября 2021 | 18:39    
Социум
     1
Компания «Икс Ред Групп» приняла самое активное участие в работе X научно-практической конференции «Принципы и механизмы формирования национальной инновационной системы», прошедшей в Конгресс-центре. На ней специалисты компании-резидента ОЭЗ «Дубна» представили изменения в собственную разработку, которые сделают обучение будущих хирургов еще более эффективным.

С помощью виртуального трехмерного интерактивного комплекса по проведению хирургических операций студенты российских медицинских вузов обучаются практическим навыкам проведения сложнейших операций уже не первый год. Уникальная разработка резидента особой экономической зоны «Дубна» компании «Икс Ред Групп» пользуется все большей популярностью и спросом в медвузах и у учащихся медицинских средних специальных заведений. Но так как время не стоит на месте, разработчики генерируют новые идеи по совершенствованию программного продукта. Именно эти новшества, направленные на еще большую эффективность по обучению с помощью виртуального комплекса, были представлены на одной из секций научно-практической конференции в Дубне. 

Для увеличения точности оценки действий обучающихся разработчики провели большую работу непосредственно с хирургами профессионалами, в результате которой процесс был расширен, оптимизирован и позволяет программе выставить оценку правильности действий в реальном времени. Были добавлены и различные уровни сложности - от обучения до экзамена, регулирующие количество подсказок, возможных ошибок и строгость оценки действий. Также разработчики улучшили уровень погружения в виртуальную реальность и сделали интеграцию с обновленным оборудованием, что повысило плавность и гибкость программы.

В работе секции, где был представлен новый продукт резидента, приняли участие представители экспертных организаций Росздравнадзора, правительства Московской области, члены профильных комитетов ТПП, Ассоциации «Росмедпром», АНО «Консорциум «Медицинская техника», Медико-технического кластера Московской области, а также предприятий медицинской и фармацевтической промышленности. Их высокая оценка интерактивного комплекса еще раз подтвердила его уникальность и эффективность такой формы обучения будущих хирургов.

Сегодня специалисты компании «Икс Ред Групп» продолжают активную работу по совершенствованию программы, в том числе по интеграции специальных хирургических перчаток с тактильной отдачей для ещё большей реалистичности погружения в симуляцию, а также возможности получения будущими специалистами реальных навыков проведения операций.

Тэги: 
ОЭЗ Дубна
образование
технологии
Источник:
Светлана Жукова, пресс-секретарь Отдела маркетинга и PR АО "ОЭЗ ТВТ "Дубна"
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
Читать Дубна.Ru в
30.10.2021 | 11:24   
Социум
    32
ОИЯИ и МФТИ: новые форматы сотрудничества
Во время визита ректора МФТИ Дмитрия Ливанова в ОИЯИ было отмечено, что для научной молодежи принципиально важно...
ОИЯИ | сотрудничество | образование
31.10.2021 | 18:07   
Социум
    40
Спасатели ПСЧ-270 Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» вытащили собаку из подвала
В воскресенье, 31 октября, работники дежурной смены 270-й пожарно-спасательной части Дубненского территориального...
Мособлпожспас | происшествия | звери
01.11.2021 | 18:31   
Новости
    15
Работа, которая поменяет вашу жизнь и окружение
В Управляющей компании ОЭЗ «Дубна» открыта вакансия управляющего отдела управления недвижимостью. Профессиональной...
работа | вакансии | ОЭЗ Дубна