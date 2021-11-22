Хор из Дубны назван лучшим на Всероссийском хоровом фестивале 2021 года

Соперников у ребят было очень много. На старт фестиваля вышли 4000 хоров из 83 регионов России. В финале осталось 42 коллектива из 29 регионов. Лауреатами признаны 14.

Церемония награждения состоялась 22 ноября в Москве, в Историко-культурном и просветительской центре «Соборная палата».

Вместе с ребятами, поздравления принимают художественный руководитель и дирижер, заслуженный работник культуры РФ Ольга Миронова, хормейстеры Ольга Шамкина, Вера Серякова, Иван Смирнов, концертмейстер Ульяна Иванова.

Еще одно высокое достижение в год 30-летия Хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна».