-5,9°
Влажность: 77%
Давление: 747,1 мм

Хор из Дубны назван лучшим на Всероссийском хоровом фестивале 2021 года

понедельник, 22 ноября 2021 | 21:17    
Новости
     10
Высшая награда Всероссийского хорового фестиваля 2021 года пополнила творческую копилку Хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна»: концертный хор назван лучшим среди детских хоров и стал обладателем Гран-при.

Соперников у ребят было очень много. На старт фестиваля вышли 4000 хоров из 83 регионов России. В финале осталось 42 коллектива из 29 регионов. Лауреатами признаны 14.

Церемония награждения состоялась 22 ноября в Москве, в Историко-культурном и просветительской центре «Соборная палата».

Вместе с ребятами, поздравления принимают художественный руководитель и дирижер, заслуженный работник культуры РФ Ольга Миронова, хормейстеры Ольга Шамкина, Вера Серякова, Иван Смирнов, концертмейстер Ульяна Иванова.

Еще одно высокое достижение в год 30-летия Хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна».

Тэги: 
конкурс
соотечественники
музыка
Источник:
Сергей Куликов
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
Читать Дубна.Ru в
18.11.2021 | 17:40   
Новости
    936
Команда университета «Дубна» — призёр международного конкурса
Поздравляем призеров Международного конкурса «Календарь «Цели устойчивого развития: Сохранение всемирного культурного и...
Университет Дубна | конкурс | поздравление
17.11.2021 | 09:20   
Новости
    1068
Аренда земельного участка в Козлаки №2
Характеристики: площадь 707 кв.м, на землях населенных пунктов, кадастровый квартал 50:40:0020609, ВРИ: для...
жилье | конкурс
16.11.2021 | 10:13   
Новости
    814
Контрольно‑счетная палата начала экспертизу проекта бюджета города Дубны на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
В рамках бюджетного процесса в городе Дубне Контрольно-счетная палата городского округа Дубна с 02 по 23 ноября 2021...
Дубна | финансы