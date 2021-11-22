Хор из Дубны назван лучшим на Всероссийском хоровом фестивале 2021 года

понедельник, 22 ноября 2021 | 21:17
Новости10
Высшая награда Всероссийского хорового фестиваля 2021 года пополнила творческую копилку Хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна»: концертный хор назван лучшим среди детских хоров и стал обладателем Гран-при.
Соперников у ребят было очень много. На старт фестиваля вышли 4000 хоров из 83 регионов России. В финале осталось 42 коллектива из 29 регионов. Лауреатами признаны 14.
Церемония награждения состоялась 22 ноября в Москве, в Историко-культурном и просветительской центре «Соборная палата».
Вместе с ребятами, поздравления принимают художественный руководитель и дирижер, заслуженный работник культуры РФ Ольга Миронова, хормейстеры Ольга Шамкина, Вера Серякова, Иван Смирнов, концертмейстер Ульяна Иванова.
Еще одно высокое достижение в год 30-летия Хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна».