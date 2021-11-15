Хакатон Agrotech в помощь сельскому хозяйству

Сегодня без таких терминов, как «умные» фермы и растениеводство, навигация на полях, безопасное земледелие, фудтех уже невозможно представить современную сельскохозяйственную индустрию, а защита окружающей среды в приоритете у всех корпораций. Российский рынок программного обеспечения постоянно пополняется новыми IT-продуктами с целью поднять урожайность и облегчить труд самых разных специалистов этой отрасли – руководителя, агронома, учетчика, главного инженера, механизатора и других. Поэтому не случайно полуфинал конкурса был посвящен цифровизации сельского хозяйства, разработке фудтех-решений и охране окружающей среды. От университета «Дубна» участие в конкурсе приняли две команды.

Систему противодействия лесным и степным пожарам по запросу министерства цифрового развития Республики Тыва и стартапа MMS Rescue разрабатывала команда «Домохозяйки», решившая навести порядок в лесах у своего дома.

В нашей стране пожары каждый год уничтожают сотни гектаров леса, целые населенные пункты, и фактор времени порой играет решающую роль, - расссказал капитан команды третьекурсник университета «Дубна» (направление «Программная инженерия») Александр Егоров. - Поэтому мы подумали, что предупредить возгорание или оперативно сообщить о нем - это достаточно актуальная задача, которую хотелось бы решить с помощью нейросети, подключенной к камерам, для своевременного выявления пожара или задымленности, определения места возгорания. Разработанная нашей командой из трех участников система помогает вести видеонаблюдение за лесными угодьями и оперативно информировать дежурного диспетчера о появлении очагов возгорания.

Университет «Иннополис» предложил разработать мобильное приложение для получения реальной информации об урожайности подсолнечника. За решение задачи взялась команда «.bodies» в составе четырех второкурсников университета «Дубна» также специализации «Программная инженерия». По мнению капитана команды Даниила Клочкова, этот процесс сегодня слишком трудоемкий и требует ручного труда и участия большого числа специалистов.

Надо пересчитать семечки, взвесить их, выполнить другую работу, потратив на нее достаточно много времени, - поясняет Даниил Клочков. – Для упрощения этих действий мы с использованием технологий машинного зрения разработали удобное мобильное приложение, с помощью которого процесс оптимизируется, ускоряется и число занятых в нем специалистов сокращается. Мы живем во времена, когда цифровизация затронула все сферы жизни человека, любую область его деятельности и сельское хозяйство – не исключение. Для нас участие в конкурсе – это не только проба своих сил в решении какой-то определенной задачи, но и отличный опыт работы в команде, который обязательно пригодится в будущем.

К финалу масштабного командного соревнования для специалистов в сфере IT единственная в Подмосковье офлайн-площадка Делового клуба в ОЭЗ «Дубна» подошла с отличными результатами. В конкурсе приняли участие 16 команд из университета «Дубна», из них несколько штурмовали хакатоны не единожды. Кроме темы Agrotech-хакатона, студенты продемонстрировали свои знания и навыки еще в шести разных сферах деятельности. Это Образование и кадры; ТЭК, промышленность; Здравоохранение и медицина; Креативные индустрии; Наука и технологии. Общество и качество жизни; Транспорт и логистика.7 команд прошли в финал, из них 6 заняли призовые места и выиграли денежные призы, которые в сумме составили 1, 1 млн рублей. И 10 команд вошли в ТОП-10 лучших по итогам всех прошедших хакатонов. Итак, впереди только финал Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв 2021» который запланирован на 2 - 4 декабря.