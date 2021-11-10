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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Дубну посетил Центр кинологической службы

среда, 10 ноября 2021 | 16:53    
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Приехав в центр, глава региона поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником, который отмечается 10 ноября.

Приехал, чтобы поздравить вас и в вашем лице всех наших сотрудников полиции — большую армию, - сказал губернатор.

Несмотря на всю серьезность задач служебных собак, многие из них дружелюбны и зачастую не против объятий. Например, бельгийские овчарки.

Их хлебом не корми — дай пообниматься. Видят свободные руки — значит, они уже там, — рассказал один из сотрудников центра.

Губернатор поинтересовался, в каком возрасте четвероногие помощники показывают лучшую эффективность. Сотрудники центра рассказали, что это собаки, которым больше трех лет. Но обучать их начинают уже с года. В центре кинологической службы Дубны есть следовые собаки и те, которые помогают искать взрывчатку или наркотические вещества.

Тэги: 
праздник
МВД
поздравление
Источник:
360ТВ
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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