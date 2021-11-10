Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Дубну посетил Центр кинологической службы

Приехал, чтобы поздравить вас и в вашем лице всех наших сотрудников полиции — большую армию, - сказал губернатор.

Несмотря на всю серьезность задач служебных собак, многие из них дружелюбны и зачастую не против объятий. Например, бельгийские овчарки.

Их хлебом не корми — дай пообниматься. Видят свободные руки — значит, они уже там, — рассказал один из сотрудников центра.

Губернатор поинтересовался, в каком возрасте четвероногие помощники показывают лучшую эффективность. Сотрудники центра рассказали, что это собаки, которым больше трех лет. Но обучать их начинают уже с года. В центре кинологической службы Дубны есть следовые собаки и те, которые помогают искать взрывчатку или наркотические вещества.