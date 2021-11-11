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Готовятся законопроекты об обязательных QR-кодах в магазинах и транспорте

четверг, 11 ноября 2021 | 16:13    
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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией прорабатывает с профильными ведомствами соответствующие законопроекты. Об их внесении в Госдуму будет сообщено дополнительно.

РБК со ссылкой на источник в правительстве сообщили, что власти внесут два законопроекта об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах, а мера будет действовать до июня 2022 года.

В пресс-службе РЖД сообщили, что компания начала проработку деталей введений QR-кодов на железнодорожном транспорте.

Безопасность и здоровье пассажиров являются главным приоритетом ОАО "РЖД", поэтому компания, безусловно, выполнит все новые требования транспортного законодательства, — подчеркнули в холдинге.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что Россия станет не первой страной в мире, установившей подобные ограничения. Так, похожие меры уже приняты в ряде зарубежных стран — Франции, Турции, ОАЭ около полугода назад. «Там невозможно приобрести проездной билет без документов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест», — добавили в РЖД.

Тэги: 
коронавирус
закон
Источник:
ТАСС
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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