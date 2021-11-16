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Госжилинспекция оштрафовала управляющую компанию в поселке Запрудня

вторник, 16 ноября 2021 | 18:12    
Новости
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Госжилинспекция Подмосковья оштрафовала управляющую компанию за нарушения в старой трехэтажке по улице Ленина, 4 в поселке Запрудня Талдомского городского округа. Сумма штрафа составила 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

В данном случае штраф – не просто наказание, а воспитательная мера, призванная напомнить УК ее прямые обязанности. Недосмотрели на крыше, не сделали в подъезде и в подвале, не увидели, что рушится отмостка. А ведь это конструктивные элементы, от которых зависит целостность строения, комфорт и безопасность жизни в нем. Такого рода неисправности должны выявляться сотрудниками управляющих компаний в ходе регулярных осмотров и оперативно устраняться. В противном случае будут наши проверки, предписания, административные штрафы, а в особо запущенных ситуациях дело может кончиться лишением лицензии на данной вид деятельности, - сказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Управляющая компания ООО «Строймонтажцентр» выполнила предписание, выданное Госжилинспекцией Московской области, и устранила многочисленные нарушения в старой трехэтажке по Ленина, 4 в поселке Запрудня Талдомского городского округа. Чтобы привести в порядок дом, организации предоставили два месяца. Несмотря на то, что УК исполнила предписание в срок и в полном объеме, ее оштрафовали за нарушение лицензионных требований при управлении МКД.

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