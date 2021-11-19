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Глава Дубны Сергей Куликов встретился с обманутыми дольщиками дома 34/1 по ул. Тверской

пятница, 19 ноября 2021 | 16:20    
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По информации представителя компании-застройщика Вадима Берестова, девятиэтажный трехсекционный жилой дом готов на 99%. Через 10 дней все работы будут завершены.

Строительство, начатое несколько лет назад ООО «Бетиз и К», остановилось, компания разорилась, и потребовалось немало времени и усилий, чтобы в судебном порядке признать ее банкротом.

Часть работ, выполненных предыдущим застройщиком, пришлось переделывать, восстанавливать и перемонтировать внутренние сети электроснабжения, канализации, ремонтировать кровлю, запускать лифтовое оборудование.

В квартирах установлены счетчики на воду, датчики пожарной сигнализация и даже гидранты. Гарантийные сроки – пять лет. В помещениях очень тепло, благодаря качественным пластиковым окнам. Остались мелкие задачи, прокладка кабеля интернета и домофона, а также обустройство детской игровой площадки во дворе.

Будущие жильцы уже определились с управляющей компанией и ждут не дождутся, когда наконец въедут в свои квартиры. Передача ключей планируется в конце декабря. Уверен, что предстоящее новоселье станет лучшим новогодним подарком для многих семей и отличной новостью для всех, кто помогал обманутым дольщикам решить их проблему, - сказал глава Дубны Сергей Куликов.

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