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Где зимуют подмосковные журавли

четверг, 11 ноября 2021 | 11:51    
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Миграция журавлей из Подмосковья на юг завершилась. Последний клин из семи особей видели над птичьим заказником в Талдоме.

Конечными пунктами их путешествия являются страны Европы и Ближнего Востока. Так, знаменитый окольцованный самец Рыжик традиционно улетел в Израиль. Но есть его сородичи, изменившие в этом году свои маршруты.

Один из наших журавлей этот раз вдруг полетел в Испанию. Но бывают исключения, не все выбирают заграницу. Небольшая колония зимующих серых журавлей есть на реке Маныч в Ростовской области и в Краснодарском крае, – рассказала научный руководитель «Журавлиной родины» Ольга Гринченко.

По словам эколога, еще не улетели из заказника гуси, лебеди, утки, канюки, несколько луней, одна ушастая и две болотных совы. Все они относятся к перелетным. Кроме них на низком старте - зяблики, юрки, деряба, ржанки, один дрозд, а также серый сорокопут.

Тэги: 
экология
Талдом
Источник:
Подмосковье Сегодня
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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