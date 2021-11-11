Где зимуют подмосковные журавли

Конечными пунктами их путешествия являются страны Европы и Ближнего Востока. Так, знаменитый окольцованный самец Рыжик традиционно улетел в Израиль. Но есть его сородичи, изменившие в этом году свои маршруты.

Один из наших журавлей этот раз вдруг полетел в Испанию. Но бывают исключения, не все выбирают заграницу. Небольшая колония зимующих серых журавлей есть на реке Маныч в Ростовской области и в Краснодарском крае, – рассказала научный руководитель «Журавлиной родины» Ольга Гринченко.

По словам эколога, еще не улетели из заказника гуси, лебеди, утки, канюки, несколько луней, одна ушастая и две болотных совы. Все они относятся к перелетным. Кроме них на низком старте - зяблики, юрки, деряба, ржанки, один дрозд, а также серый сорокопут.