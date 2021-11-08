Дубненские пловцы блестяще выступили на Кубке Золотого кольца

Победителем соревнований в своей возрастной группе стал Матвей Кудряшов. На дистанции 800 м кролем он финишировал первым с результатом 10.29,84. На дистанции 400 м кролем Матвей также был первым, его победный результат 5.06,55. На дистанции 200 м кролем Матвей Кудряшов с результатом 2.28,18 бронзовый призер Кубка.

Юлия Куликова на дистанции 800 м в/с с результатом 11.06,75 финишировала второй и стала вице-чемпионкой соревнований. На дистанции 200 м брассом у Юлии также второй результат – 3.17,80, и она снова серебряный призер турнира. На дистанции 200 м комплексным плаванием Юлия Куликова финишировала с результатом 2.56,85 и стала бронзовым призёром турнира «Кубок Золотого Кольца».

Награды спортсменам вручил выдающийся российский пловец ЗМС Михаил Полищук – серебряный призер Олимпийских игр в Пекине, чемпион мира, Европы и России.

Поздравляем спортсменов, их родителей и тренера Игоря Березуцкого с выдающимся результатом! Желаем здоровья, сил и новых побед!