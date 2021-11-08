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Дубненские пловцы блестяще выступили на Кубке Золотого кольца

понедельник, 08 ноября 2021 | 10:24    
Новости
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5–7 ноября в Саранске, в бассейне ДВВС (50 м), прошел VII этап Международного открытого детского турнира по плаванию «Кубок Золотого Кольца» – Golden Ring Cup.

Победителем соревнований в своей возрастной группе стал Матвей Кудряшов. На дистанции 800 м кролем он финишировал первым с результатом 10.29,84. На дистанции 400 м кролем Матвей также был первым, его победный результат 5.06,55. На дистанции 200 м кролем Матвей Кудряшов с результатом 2.28,18 бронзовый призер Кубка.

Юлия Куликова на дистанции 800 м в/с с результатом 11.06,75 финишировала второй и стала вице-чемпионкой соревнований. На дистанции 200 м брассом у Юлии также второй результат – 3.17,80, и она снова серебряный призер турнира. На дистанции 200 м комплексным плаванием Юлия Куликова финишировала с результатом 2.56,85 и стала бронзовым призёром турнира «Кубок Золотого Кольца».

Награды спортсменам вручил выдающийся российский пловец ЗМС Михаил Полищук – серебряный призер Олимпийских игр в Пекине, чемпион мира, Европы и России.

Поздравляем спортсменов, их родителей и тренера Игоря Березуцкого с выдающимся результатом! Желаем здоровья, сил и новых побед!

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соревнования
плавание
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