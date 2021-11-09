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Дубне опять вернули голубя

вторник, 09 ноября 2021 | 14:59    
Новости
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Любимый горожанами фонтан в сквере на площади Жолио Кюри в очередной раз обзавелся фигуркой голубя.

Сквер был разбит ещё в середине 1950-х, когда благоустраивался весь район, и центром его стал более-менее стандартный фонтан того времени с фигуркой голубя на центральном столбе. С тех самых пор Голубь (именно так - с заглавной буквы) стал чем-то вроде питерского Чижика-Пыжика: его неоднократно воровали и также неоднократно восстанавливали силами городских служб, но в конце 1970-х он на длительное время пропал окончательно.

Только в 2012 году силами волонтеров - патриотов Дубны - и на их средства Голубь был восстановлен и торжественно возвращен на законное место, что вылилось в неформальный праздник для всего города, начавшегося с субботника по уборке территории сквера. К сожалению, как выяснилось уже через год, это было только начало истории - Голубь, как на зимовку, ежегодно покидал своё "гнездо" на фонтане и "улетал" в неизвестном направлении, но опять по весне возвращался силами волонтеров. Местные краеведы насчитали целых 9 камбэков фигурки: 2 при СССР и 7 с 2012 года.

И вот 9 ноября 2021 года, после трехлетнего перерыва, дубненская достопримечательность снова вернулась домой в ходе реализации программы по общей реконструкции сквера, проводимой по результатам голосования жителей Дубны на средства города и ОИЯИ.

Тэги: 
благоустройство
краеведение
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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