Дубна заинтересована в развитии активного сотрудничества с Евроcоюзом

Среди векторов развития взаимоотношений ОИЯИ и Европейского союза Григорий Трубников обозначил стратегическую поддержку со стороны ЕС проектов фундаментальных исследований и развития масштабной исследовательской инфраструктуры международного центра в Дубне, привлечение талантов из стран Европейского союза для исследований на коллайдере NICA и других проектах ОИЯИ, проведение в Дубне встреч научных атташе стран-участниц ОИЯИ, в том числе стран Евросоюза, стран-партнеров ОИЯИ для обсуждения инструментов научной дипломатии, а также организацию выставки «JINR: science bringing nations together» на площадках учреждений ЕС в Брюсселе.

Объединенный институт имеет крепкие и разноплановые связи с Европейским союзом, не только за счет своих стран-участниц, но также как партнер целого ряда программ, таких как CREMLINplus, ESRFI, а также в рамках организации мероприятий Международного года фундаментальных наук в интересах устойчивого развития 2022, соорганизатором которого ОИЯИ выступает вместе с ЮНЕСКО, — сказал Григорий Трубников.

Кроме того, он обозначил, что Дубна готова выступить площадкой проведения встреч научных атташе стран-участниц ОИЯИ, Евросоюза и других стран для обсуждения инструментов научной дипломатии.

Я нахожу наш международный межправительственный научный центр подходящим местом для проведения подобных семинаров и рабочих встреч, чтобы обмениваться инициативами, совместно прорабатывать современные инструменты научно-технической, научно-образовательной и научно-культурной интеграции, подтверждая, что Дубна — это прекрасное место для обсуждения подобных тем, — подчеркнул директор ОИЯИ.

В свою очередь господин Посол отметил, что его визит в научные лаборатории Института был весьма впечатляющим.

В ОИЯИ реализуется такой передовой и успешный научный проект как NICA. Вы находитесь на переднем крае ядерной физики, и немногие научные институты могут заявить о том же самом, — сказал Маркус Эдерер. — Современная наука делается только сообща в рамках крупных научных коллабораций и благодаря синергии различных научных дисциплин. В наше непростое время пандемийных ограничений и политической нестабильности, только объединяя наши усилия, мы сможем двигаться вперед.

Об открытости ОИЯИ в привлечении к реализации создания коллайдера NICA и исследованиях на нем ученых со всего мира сказал и вице-директор ОИЯИ Владимир Кекелидзе:

Относящийся к классу мегасайенс проект NICA может быть реализован только в рамках крупной научной коллаборации, и его основная движущая сила – это интеллектуальный капитал. С самого начала мы видели этот проект в качестве магнита для талантливых ученых со всего мира. Задумка проекта в том, чтобы дать ученым возможность заниматься той физикой, которую они не смогут найти больше нигде в мире. Тем не менее перед нами стоит задача привлечения талантов. И здесь проект NICA, как часть европейской научной инфраструктуры, мог бы эффективно продвигаться в рамках грантовой поддержки ЕС.

В ходе переговоров была особо отмечена Франция, член Евросоюза — давний и стратегически важный научный партнер ОИЯИ, с которым Институт заинтересован в поступательном развитии взаимоотношений. В начале 2022 года планируется проведение Дней Франции в ОИЯИ, что должно стать еще одним шагом на пути качественного развития партнерства.

Кроме того, обсуждалась идея организации в офисе Европейского союза в Брюсселе, а также в европейских странах-участницах ОИЯИ выставки, посвященной самым ярким научным проектам и результатам Института, а также его европейским сотрудникам. «Это могло бы стать очередным кирпичиком при возведении моста между ОИЯИ и Европой», — отметил Григорий Трубников.

В ходе рабочего визита в ОИЯИ Его Превосходительство доктор Маркус Эдерер, Посол Европейского Союза в Российской Федерации и Лоран Бошеро, полномочный министр, руководитель департамента науки Представительства ЕС в РФ, посетили Лабораторию физики высоких энергий: строящийся коллайдер NICA и фабрику сверхпроводящих магнитов, а также Фабрику сверхтяжелых элементов на базе нового ускорителя DC-280 и наноцентр Лаборатории ядерных реакций им. Г. Н. Флерова и выставку «65 лет ОИЯИ» в ДК «Мир».

Интервью с Его Превосходительством доктором Маркусом Эдерером, Послом Европейского Союза в Российской Федерации в ходе визита в Объединенный институт ядерных исследований.

— Господин Посол, как Вы оцениваете уровень научного сотрудничества ОИЯИ и научных центров стран Европейского союза?

– ОИЯИ обладает обширными связями с научными институтами в ЕС, и как я узнал сегодня, эти связи продолжаются расширяться несмотря на пандемию. Наука – это прежде всего командная работа, это та область, где ты не можешь достичь успеха в одиночку. Поэтому такие связи приобретают особое значение для всех сторон. Сегодня на комплексе Nuclotron-based Ion Collider Faсility (NICA) мы смогли увидеть несколько результативных примеров работы в рамках нашего двустороннего сотрудничества. Я был весьма впечатлен и намерен рекомендовать своим коллегам, послам стран ЕС, посетить ОИЯИ, чтобы лично ознакомиться с его преимуществами.

– По сути ОИЯИ представляет собой многонациональную платформу для сотрудничества так же, как и Европейский союз. Что Вы думаете о такой аналогии?

– На первый взгляд, это сравнение могло бы удивить, но у нас общая философия — мультинациональный подход к решению задач. Конечно же, не все механизмы принятия решений у нас, как у организаций, похожи, но ключевое, что нас объединяет – это императив сотрудничества, в котором самые разные страны действуют сообща ради решения общих задач, цель которых, в конечном итоге, сделать наш мир лучше. В вашем случае — за счет научных открытий. Так что, полагаю, что философии наших организаций действительно очень близки.

— В этом году ОИЯИ отмечает свое 65-летие. Что бы Вы хотели пожелать Институту и его сотрудникам по случаю этого юбилея?

– Желаю Объединенному институту долгих лет и процветания. В человеческой жизни это почтенный возраст, но я уверен, что для ОИЯИ впереди время расцвета. Желаю всего наилучшего многонациональному коллективу Института. Желаю вам сохранять научное лидерство в мире – это станет залогом привлечения в ОИЯИ нового поколения молодых целеустремленных ученых. И тогда свое столетие Институт встретит в зените всеобщего признания.