Дубна продолжает активное участие в создании новейших методов археологических исследований

Особое внимание во время визита было уделено исследованиям, проводимым специалистами Группы нейтронного активационного анализа (Установка ИРЕН) Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ.

Специалисты ЛНФ, используя в том числе метод нейтронного активационного анализа, исследуют объекты культурного наследия и археологические находки из разных стран, останки средневековой русской знати. В широкий арсенал используемых группой методов входят также рентгенофлуоресцентная спектрометрия, инфракрасная спектроскопия, стратиграфия и оптическая микроскопия, химический микроанализ. При помощи этих методов ученые изучают и содействуют реставрации древней фресковой живописи Смоленского собора Новодевичьего монастыря (г. Москва) XVI века, а также Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря в Пскове и Георгиевского собора Юрьева монастыря в Великом Новгороде (оба XII века ). Кроме этого, в сотрудничестве с Институтом археологии РАН уже ведутся исследования стекла, глины, металлов и других материалов, найденных на территории России.

На встрече Вице-президента РАН Николая Макарова с директором Института Григорием Трубниковым обсуждалось расширение сотрудничества в области междисциплинарных исследований с использованием экспертизы ОИЯИ, в частности, методов магнитно-резонансного анализа. Были отмечены перспективы для археологических исследований в странах-участницах ОИЯИ — Казахстане и Узбекистане с использованием развиваемой там при участии ОИЯИ научной инфраструктуры. Было подчеркнуто, что для Института археологии РАН представляет интерес возможность выстраивания международных научных контактов со странами-участницами ОИЯИ с целью проведения сравнительного анализа на основе национальных археологических баз данных. Был отмечен также потенциал использования компьютерных мощностей Объединенного института.

Кроме того, со стороны ОИЯИ была высказана идея организовать ряд лекций по истории и археологии для сотрудников Института, а также учащихся недавно открывшегося в Дубне Физико-математического лицея. Григорий Трубников отметил, что специалисты ОИЯИ могли бы в свою очередь рассказать про темную материю, большой взрыв, нейтрино и многие другие физические тематики.

Николай Макаров и ученый секретарь Института археологии РАН Марина Вдовиченко посетили Лабораторию физики высоких энергий: стройплощадку мегасайенс проекта NICA и фабрику сверхпроводящих магнитов. Гости побывали на интерактивной выставке ОИЯИ, а также на стрелке рек Волги и Дубны, где находится городище Дубна, известное также как Ратминское поселение, — археологический памятник федерального значения.