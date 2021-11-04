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Дмитрова Гора: возрождение разрушенных храмов

четверг, 04 ноября 2021 | 10:36    
Социум
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Дмитрова Гора – старинное русское село, находится в 14 километрах к юго-востоку от города Конаково, на автодороге "Конаково — Дубна".

Первое упоминание о нем датируется серединой XVII века. В 1885 году здесь появилась деревянная церковь, главный престол которой был посвящен святому Димитрию Солунскому.

История церкви во многом повторяет  судьбу многих святынь. В годы богоборчества  старая церковь была закрыта, а в 30-е годы прошлого века она сгорела. Церковь  была названа и освящена в честь великомученика Димитрия Солунского. Она была деревянной и трехпрестольной, а подарил ее Дмитровой Горе приход церкви Успения Пресвятой Богородицы села Федоровское. Так сложилось, что православная община соседнего села Федоровское была более богатой, и поэтому  прихожане решили построить себе большой каменный храм, а деревянный разобрали и перевезли в Дмитрову Гору в 1885 году. Именно с этого момента Дмитрова Гора и становится селом.

Сейчас к  приходу в Дмитровой Горе приписаны две порушенные святыни Дмитровогорского поселения. Настоятель прихода священник Антоний Богдюн и местное население проводят работы по консервации храма Успения Пресвятой Богородицы в селе Федоровское и кладбищенской церкви в честь Архистратига Михаила в селе Архангельское. На пожертвования неравнодушных жителей и дачников начаты важные работы по сохранению памятников архитектуры.

Старинное село Федоровское стоит на берегу одного из заливов Иваньковского водохранилища. Источники свидетельствуют о том, что здесь Успенская церковь строилась с 1821 по 1830 годы на средства помещика Н.А. Корсакова. Колокольня состоит из двух ярусов, разделенных полуярусом. Церковь обнесена каменной оградой (ныне остались лишь развалины стен) с воротами и четырьмя массивными башнями по углам.  Благому делу восстановления положено начало.

1 ноября благочинный Конаковского церковного округа протоиерей Пётр Дубяго и настоятель  храма преподобного Сергия Радонежского священник Антоний  Богдюн осмотрели порушенные святыни и оценили ход реставрационных работ.  На данном этапе кровли  храмов восстановлены,  что спасает храмы от дальнейшего разрушения. На главках установлены кресты. Священник с местными неравнодушными людьми периодически проводят субботники по расчистке территорий.

С мая 2019 года работы проводит коллектив ООО "МЕГАТРЕЙД": восстанавливает храм Успения Пресвятой Богородицы в селе Федоровское. После кровельных работ приступили к внутренней отделке.

Тэги: 
реставрация
архитектура
Источник:
ТИА
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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