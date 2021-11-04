Дмитрова Гора: возрождение разрушенных храмов

Первое упоминание о нем датируется серединой XVII века. В 1885 году здесь появилась деревянная церковь, главный престол которой был посвящен святому Димитрию Солунскому.

История церкви во многом повторяет судьбу многих святынь. В годы богоборчества старая церковь была закрыта, а в 30-е годы прошлого века она сгорела. Церковь была названа и освящена в честь великомученика Димитрия Солунского. Она была деревянной и трехпрестольной, а подарил ее Дмитровой Горе приход церкви Успения Пресвятой Богородицы села Федоровское. Так сложилось, что православная община соседнего села Федоровское была более богатой, и поэтому прихожане решили построить себе большой каменный храм, а деревянный разобрали и перевезли в Дмитрову Гору в 1885 году. Именно с этого момента Дмитрова Гора и становится селом.

Сейчас к приходу в Дмитровой Горе приписаны две порушенные святыни Дмитровогорского поселения. Настоятель прихода священник Антоний Богдюн и местное население проводят работы по консервации храма Успения Пресвятой Богородицы в селе Федоровское и кладбищенской церкви в честь Архистратига Михаила в селе Архангельское. На пожертвования неравнодушных жителей и дачников начаты важные работы по сохранению памятников архитектуры.

Старинное село Федоровское стоит на берегу одного из заливов Иваньковского водохранилища. Источники свидетельствуют о том, что здесь Успенская церковь строилась с 1821 по 1830 годы на средства помещика Н.А. Корсакова. Колокольня состоит из двух ярусов, разделенных полуярусом. Церковь обнесена каменной оградой (ныне остались лишь развалины стен) с воротами и четырьмя массивными башнями по углам. Благому делу восстановления положено начало.

1 ноября благочинный Конаковского церковного округа протоиерей Пётр Дубяго и настоятель храма преподобного Сергия Радонежского священник Антоний Богдюн осмотрели порушенные святыни и оценили ход реставрационных работ. На данном этапе кровли храмов восстановлены, что спасает храмы от дальнейшего разрушения. На главках установлены кресты. Священник с местными неравнодушными людьми периодически проводят субботники по расчистке территорий.

С мая 2019 года работы проводит коллектив ООО "МЕГАТРЕЙД": восстанавливает храм Успения Пресвятой Богородицы в селе Федоровское. После кровельных работ приступили к внутренней отделке.