Директор ОИЯИ (Дубна) Григорий Трубников на Научном саммите Falling Walls в Берлине

Комментируя свое участие в Falling Walls Science Summit 2021, Григорий Трубников сказал:

Прежде всего, отмечу, что организаторами научного саммита Falling Walls 2021 было принято правильное решение проводить этот форум в очном формате: мы и наши партнеры со всего мира четко осознали, что даже самые прогрессивные коммуникационные технологии не могут заменить многомерность живого общения. Площадка саммита позволила встретиться ключевым игрокам мировой научной повестки. Рад, что к таковым относится и наш международный научный центр. Панели саммита отражают фронтиры мировой науки: климат, космос, энергетика, науки о жизни, здоровье, инженерия и технологии и пр. В дискуссиях по этим темам очерчивается и практически безграничное прикладное поле для использования результатов фундаментальных исследований и в сфере физики частиц, работы с большими данными и других ключевых научных направлений ОИЯИ. Очень рад состоявшемуся на полях саммита открытому и продуктивному диалогу не только с нашими ключевыми партнерами из Германии, США, Великобритании, ЦЕРНа и др., но и очень живому обмену мнениями с яркими молодыми исследователями и инноваторами со всего мира. Обсудили множество потенциальных совместных инициатив – уверен, что эти импульсы неизбежно конвертируются в конкретные научные проекты. Отдельно отмечу направление социальной ответственности науки и научной коммуникации, научной дипломатии, которые стали на саммите одними из ключевых. Это отражает общий глобальный тренд и запрос общества на более активную интеракцию научного сообщества и широких слоев населения. Думаю, что ОИЯИ с его успешными практиками должен фронтовать и на этом фланге.

В рамках Falling Walls Science Summit 2021 политики, исследователи и бизнес-лидеры обсуждают глобальные вызовы современности в рамках тематических пленарных заседаний и круглых столов. Так, 8 ноября состоялась дискуссия «Большая наука для будущего – возрождая трансатлантическое партнерство», участие в которой в очном режиме принял Григорий Трубников. Участники обсуждали ценность международного сотрудничества в науке и его эффективную организацию, финансирование крупных научных проектов, доступность научного знания широкой публике и многое другое. Отдельное внимание было уделено поиску путей преодоления мировых вызовов в этой сфере.

9 ноября Григорий Трубников в качестве почетного гостя участвовал в сессии Falling Walls Science Breakthroughs of the Year. Участников заседания приветствовала Аня Карличек, Федеральный министр образования и научных исследований Германии, ассоциированного члена Объединенного института ядерных исследований. В своей речи она отметила важность научного знания для преодоления глобальных вызовов и подчеркнула, что наука не просто содержит информацию о мире, но также предоставляет средства для поиска ответов на вопросы и принятия решений. Министр подчеркнула необходимость вовлечения общественности в научную политику. Такое участие граждан является гарантом использования инноваций в повседневной жизни, показателем научной грамотности населения и, как следствие, открытой демократии.

В этом году в рамках масштабной международной конференции Falling Walls Lab 2021 параллельно саммиту с 1 по 10 ноября проходит Berlin Science Week — широкая дискуссионная площадка, включающая около 200 мероприятий, на которой проводятся презентации новаторских исследований, обсуждается актуальная мировая повестка, ведется обмен опытом.

Falling Walls Lab — это уникальная международная платформа для общения ведущих представителей науки, бизнеса, политики, искусства и социума. Проект инициирован в Германии в честь 20-летия падения Берлинской стены и проводится ежегодно. Каждый год форум ставит своей целью обсуждение новых прорывов – «падений стен»: ведущие мировые специалисты разных дисциплин представляют прорывные исследования и разработки. Одним их центральных событий форума является финал международного конкурса проектов Falling Walls, на котором молодые исследователи со всего мира представляют свои прорывные исследования и разработки.