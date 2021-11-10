0,2°
Влажность: 56%
Давление: 754,6 мм

Директор ОИЯИ (Дубна) Григорий Трубников на Научном саммите Falling Walls в Берлине

среда, 10 ноября 2021 | 12:39    
Социум
     18
7 — 9 ноября 2021 г. директор ОИЯИ принял участие в пленарных заседаниях международного форума и провел ряд рабочих встреч с рядом ключевых научных лидеров: директором по науке GSI/FAIR Паоло Джубелино, генеральным секретарем Фонда Volkswagen Георгом Шютте, председателем Совета директоров DESY Гельмутом Дошем, директором по международным отношениям ЦЕРН Шарлоттой Варакауле, президентом Научного института Карнеги (США),Эриком Д. Исааксом, исполнительным директором Британского агентства исследований и инноваций (UKRI) Оттолайн Лейзер, председателем Попечительского совета фонда Falling Walls Foundation Юргеном Млинеком, а также министром образования и научных исследований ФРГ Аней Карличек и Послом России в ФРГ Сергеем Нечаевым.

Комментируя свое участие в Falling Walls Science Summit 2021, Григорий Трубников сказал:

Прежде всего, отмечу, что организаторами научного саммита Falling Walls 2021 было принято правильное решение проводить этот форум в очном формате: мы и наши партнеры со всего мира четко осознали, что даже самые прогрессивные коммуникационные технологии не могут заменить многомерность живого общения.

Площадка саммита позволила встретиться ключевым игрокам мировой научной повестки. Рад, что к таковым относится и наш международный научный центр. Панели саммита отражают фронтиры мировой науки: климат, космос, энергетика, науки о жизни, здоровье, инженерия и технологии и пр. В дискуссиях по этим темам очерчивается и практически безграничное прикладное поле для использования результатов фундаментальных исследований и в сфере физики частиц, работы с большими данными и других ключевых научных направлений ОИЯИ.

Очень рад состоявшемуся на полях саммита открытому и продуктивному диалогу не только с нашими ключевыми партнерами из Германии, США, Великобритании, ЦЕРНа и др., но и очень живому обмену мнениями с яркими молодыми исследователями и инноваторами со всего мира. Обсудили множество потенциальных совместных инициатив – уверен, что эти импульсы неизбежно конвертируются в конкретные научные проекты.

Отдельно отмечу направление социальной ответственности науки и научной коммуникации, научной дипломатии, которые стали на саммите одними из ключевых. Это отражает общий глобальный тренд и запрос общества на более активную интеракцию научного сообщества и широких слоев населения. Думаю, что ОИЯИ с его успешными практиками должен фронтовать и на этом фланге.

В рамках Falling Walls Science Summit 2021 политики, исследователи и бизнес-лидеры обсуждают глобальные вызовы современности в рамках тематических пленарных заседаний и круглых столов. Так, 8 ноября состоялась дискуссия «Большая наука для будущего – возрождая трансатлантическое партнерство», участие в которой в очном режиме принял Григорий Трубников. Участники обсуждали ценность международного сотрудничества в науке и его эффективную организацию, финансирование крупных научных проектов, доступность научного знания широкой публике и многое другое. Отдельное внимание было уделено поиску путей преодоления мировых вызовов в этой сфере.

9 ноября Григорий Трубников в качестве почетного гостя участвовал в сессии Falling Walls Science Breakthroughs of the Year. Участников заседания приветствовала Аня Карличек, Федеральный министр образования и научных исследований Германии, ассоциированного члена Объединенного института ядерных исследований. В своей речи она отметила важность научного знания для преодоления глобальных вызовов и подчеркнула, что наука не просто содержит информацию о мире, но также предоставляет средства для поиска ответов на вопросы и принятия решений. Министр подчеркнула необходимость вовлечения общественности в научную политику. Такое участие граждан является гарантом использования инноваций в повседневной жизни, показателем научной грамотности населения и, как следствие, открытой демократии.

В этом году в рамках масштабной международной конференции Falling Walls Lab 2021 параллельно саммиту с 1 по 10 ноября проходит Berlin Science Week — широкая дискуссионная площадка, включающая около 200 мероприятий, на которой проводятся презентации новаторских исследований, обсуждается актуальная мировая повестка, ведется обмен опытом.

Falling Walls Lab — это уникальная международная платформа для общения ведущих представителей науки, бизнеса, политики, искусства и социума. Проект инициирован в Германии в честь 20-летия падения Берлинской стены и проводится ежегодно. Каждый год форум ставит своей целью обсуждение новых прорывов – «падений стен»: ведущие мировые специалисты разных дисциплин представляют прорывные исследования и разработки. Одним их центральных событий форума является финал международного конкурса проектов Falling Walls, на котором молодые исследователи со всего мира представляют свои прорывные исследования и разработки.

Тэги: 
наука
ОИЯИ
сотрудничество
Источник:
Пресс-центр ОИЯИ
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
Читать Дубна.Ru в
09.11.2021 | 09:35   
Социум
    26
Стажировку в Дубне открыли визиты глав дипмиссий Болгарии и Сербии
С 8 по 12 ноября 2021 г. в Объединенном институте ядерных исследований проходит 19-я международная стажировка «Опыт...
ОИЯИ | сотрудничество
08.11.2021 | 14:48   
Социум
    1218
Миниатюрные книги Владимира Маркова
Талантливый человек талантлив во всем. Это утверждение в полной мере подходит к Владимиру Маркову из Дубны.
хобби | личность | Дубна
09.11.2021 | 14:44   
Социум
    1053
Дубненцы покоряют «Russian Open Championship‑2021»
Яркой историей танцевальной Дубны стало успешное выступление дубненских спортсменов Сергея Кожевникова и Марины...
соревнования | танцы | соотечественники
09.11.2021 | 15:27   
Социум
    993
ОКБ «Аэрокосмические системы» стало победителем конкурса «Авиастроитель года» по итогам 2020 года
Сразу две работы резидента ОЭЗ «Дубна» Опытно-конструкторского бюро «Аэрокосмические системы» стали дипломантами этого...
технологии | авиация | ОЭЗ Дубна
10.11.2021 | 10:19   
Социум
    145
С Днем милиции, дорогие товарищи!
Увы, нет больше такого всенародного праздника, как День милиции! В результате подмены понятий тот плавно...
праздник | МВД | краеведение