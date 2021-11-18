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Детскому саду из Дубны присвоен статус региональной инновационной площадки

четверг, 18 ноября 2021 | 10:45    
Социум
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Подшефный Управляющей компании ОЭЗ «Дубна» детский сад «Созвездие» вошел в число победителей конкурса дошкольных образовательных организаций муниципальных образований Московской области на присвоение статуса региональной инновационной площадки.

В областном конкурсе приняли участие около 100 детских садов, центров развития ребенка и других дошкольных образовательных учреждений Подмосковья. В этом году победителей отбирали по пяти направлениям. В номинации «STEM-взаимодействие педагогов с семьями воспитанников» жюри отметило среди лучших детский сад «Созвездие».

Не было ни тени сомнения в том, что «Созвездие» станет инновационной площадкой Подмосковья и я от души поздравляю весь коллектив педагогов, воспитанников с таким замечательным результатом, - комментирует генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. - Экспериментальное дошкольное учреждение уже более четырех лет является подшефным нашей Управляющей компании, которая оказывает ему помощь в материально-техническом оснащении, благоустройстве, организует экскурсии на предприятия резидентов и профориентационные уроки с приглашением специалистов технико-внедренческой зоны. Теперь, когда детскому саду официально присвоен статус региональной инновационной площадки, мы постараемся еще больше разнообразить профориентационную работу, а коллективу и директору дошкольного образовательного учреждения «Созвездие» Елене Владимировне Веляковой я от души хочу пожелать новых побед и творческих успехов в осуществлении своего проекта!

Для реализации проекта «STEM-взаимодействие педагогов с семьями воспитанников» и закупки учебного материала, оборудования образовательное дошкольное учреждение получит поддержку из областного бюджета. По словам руководителя «Созвездия», в основе проекта будет оказание помощи родителям в воспитании детей, развитии их индивидуальных способностей, а также повышение компетентности мам и пап в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья ребят. Совместно с детьми и педагогами взрослые члены семей будут принимать участие и в проектной, экспериментально-исследовательской деятельности - это съемки детских телепередач развлекательного и познавательного характера, занятия по робототехнике, конструированию и проектированию.

Тэги: 
ОЭЗ Дубна
образование
Источник:
Светлана Жукова, пресс-секретарь Отдела маркетинга и PR АО "ОЭЗ ТВТ "Дубна"
Опубликовал:
Пресс-служба Администрации г.о. Дубна
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