Детскому саду из Дубны присвоен статус региональной инновационной площадки

В областном конкурсе приняли участие около 100 детских садов, центров развития ребенка и других дошкольных образовательных учреждений Подмосковья. В этом году победителей отбирали по пяти направлениям. В номинации «STEM-взаимодействие педагогов с семьями воспитанников» жюри отметило среди лучших детский сад «Созвездие».

Не было ни тени сомнения в том, что «Созвездие» станет инновационной площадкой Подмосковья и я от души поздравляю весь коллектив педагогов, воспитанников с таким замечательным результатом, - комментирует генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. - Экспериментальное дошкольное учреждение уже более четырех лет является подшефным нашей Управляющей компании, которая оказывает ему помощь в материально-техническом оснащении, благоустройстве, организует экскурсии на предприятия резидентов и профориентационные уроки с приглашением специалистов технико-внедренческой зоны. Теперь, когда детскому саду официально присвоен статус региональной инновационной площадки, мы постараемся еще больше разнообразить профориентационную работу, а коллективу и директору дошкольного образовательного учреждения «Созвездие» Елене Владимировне Веляковой я от души хочу пожелать новых побед и творческих успехов в осуществлении своего проекта!

Для реализации проекта «STEM-взаимодействие педагогов с семьями воспитанников» и закупки учебного материала, оборудования образовательное дошкольное учреждение получит поддержку из областного бюджета. По словам руководителя «Созвездия», в основе проекта будет оказание помощи родителям в воспитании детей, развитии их индивидуальных способностей, а также повышение компетентности мам и пап в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья ребят. Совместно с детьми и педагогами взрослые члены семей будут принимать участие и в проектной, экспериментально-исследовательской деятельности - это съемки детских телепередач развлекательного и познавательного характера, занятия по робототехнике, конструированию и проектированию.