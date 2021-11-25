Десять лучших тюбинговых трасс в Московской области

Это веселое развлечение подойдет не только детям, но и взрослым. Комитет по туризму Московской области составил подборку мест, где в Подмосковье можно прокатиться с ветерком и получить заряд положительных эмоций, - говорится в сообщении.

Парк «Яхрома»

В парке «Яхрома» находится одна из самых длинных тюбинг-трасс в Подмосковье. Ее протяженность — 450 метров.

Тюбинг-парк «Елагино»

Тюбинг-парк «Елагино» — это прекрасное место для семейного отдыха. 300-метровый спуск оборудован подъемниками и освещением, а также имеется музыкальное сопровождение, кафе, парковка, медпункт, прокат спортивного инвентаря и приветливые инструкторы.

Спортивный парк «Волен»

Парк «Волен» известен как популярный горнолыжный курорт с развитой инфраструктурой и всем необходимым для спортивного отдыха. Для катания на тюбингах здесь выделен специальный участок — «Тюбинговый парк». Протяженность спуска — 130 метров, а высота — 14 метров. Надувные сани можно взять в аренду в прокате.

Всесезонный лыжный комплекс «Лисья гора»

В горнолыжном комплексе «Лисья гора» есть все, что нужно для любителей активного зимнего отдыха: удобное расположение, живописная природа и развитая инфраструктура. Длина тюбингового склона составляет 120 метров. Он оборудован подъемником. «Ватрушки» можно взять напрокат.

Трасса в пансионате «Восход»

На территории пансионата «Восход» расположены четыре трассы для катания на тюбингах. Их протяженность — 250 метров, а перепад высот — 25 метров. Они оборудованы механическими подъемниками со специальными зацепами, которые захватывают тюбинги на нижней станции.

Горнолыжный комплекс «Олимп»

В горнолыжном комплексе оборудована тюбинговая трасса длиной 200 метров. Подъем на вершину осуществляется с помощью отдельного подъемника.

Соборная гора в Серпухове

Кататься на «ватрушках» на Соборной горе в Серпухове можно в любое время бесплатно. Но прокат здесь отсутствует, поэтому тюбинги и защиту надо брать с собой.

Горнолыжный клуб Леонида Тягачева

Клуб Леонида Тягачева — старейший горнолыжный курорт Подмосковья. Помимо девяти горнолыжных трасс разной сложности, имеется и специализированная трасса для тюбингов, оборудованная подъемником. Ее длина составляет 280 метров. В стоимость катания включено пользование трассой и подъемником.

Спортивный парк «Атлант»

На территории спортивного парка «Атлант» работают две горки: большая и маленькая. Высота большой составляет шесть метров, длина — около 100 метров, высота маленькой — три метра, длина — около 40 метров. Здесь имеется цветомузыкальное сопровождение. При этом на ледянках кататься в парке запрещено.

Парк «Раздолье»

В парке «Раздолье» работают две тюбинговые горки: для детей от трех до семи лет и для детей от семи лет. Они находятся рядом с катком. Детям до 12 лет разрешается кататься только в присутствии родителей или ответственных за них лиц.