Дерево из подмосковной деревни станет главной ёлкой России

Пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова отметила, что возраст дерева составляет 90 лет. Высота ели — порядка 28 метров, диаметр ствола — 56 сантиметров, а размах нижних ветвей — около 10 метров.

Крылова отметила, что поиски главного символа Нового года управление делами президента России организует ежегодно. В этот раз они продлились несколько месяцев: дерево тщательно выбирали из нескольких десятков «конкурсантов».

Отбор проходит в соответствии со строгими параметрами: форма, объем хвои, состояние лап, внешний вид, — пояснила Крылова.

По ее словам, другим важным фактором является место произрастания ели, так как проезд спецтехники к дереву должен быть легким. Спилить и доставить новогоднюю елку в Кремль планируют в середине декабря.