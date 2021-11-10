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Дерево из подмосковной деревни станет главной ёлкой России

среда, 10 ноября 2021 | 13:29    
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Его нашли в деревне Новопареево Щёлковского района Московской области и установят на Соборной площади Московского Кремля в преддверии Нового года.

Пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова отметила, что возраст дерева составляет 90 лет. Высота ели — порядка 28 метров, диаметр ствола — 56 сантиметров, а размах нижних ветвей — около 10 метров.

Крылова отметила, что поиски главного символа Нового года управление делами президента России организует ежегодно. В этот раз они продлились несколько месяцев: дерево тщательно выбирали из нескольких десятков «конкурсантов».

Отбор проходит в соответствии со строгими параметрами: форма, объем хвои, состояние лап, внешний вид, — пояснила Крылова.

По ее словам, другим важным фактором является место произрастания ели, так как проезд спецтехники к дереву должен быть легким. Спилить и доставить новогоднюю елку в Кремль планируют в середине декабря.

Тэги: 
экология
Новый Год
Источник:
РИАМО
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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