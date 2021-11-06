Демонстрации трудящихся на площади Мира

Площадями называются открытые, архитектурно организованные, обрамлённые зданиями и зелёными насаждениями пространства. Как правило, здесь берут начало городские улицы. Площади представляют собой центры общественной жизни населения городов. На них сосредоточиваются основные административные центры, торговые, общественные здания, мемориалы и памятники.

К этому типу площадей относится, к примеру, главная площадь нашей страны с её торговыми рядами, лобным местом, трибунами и некрополем у Кремлёвской стены. По адресу «Красная площадь» №1 стоит Государственный исторический музей, храм Василия Блаженного – под №2, ГУМ – №3, Мавзолей – №6.

Такого почтового адреса, как "Площадь Мира", в Дубне нет. Есть пространство между домами №№ 13,15, 17, 19, 19-а по улице Советской. С этого пространства берут начало улицы Мира, Курчатова и Молодёжной, на ней же заканчивается улица Флёрова (в прошлом отрезок Советской). Единственная табличка с названием «Площадь Мира» висит в остановочном автобусном павильоне напротив бывшего кафе-столовой «Дружба».

Конечно, маленькая Дубна такую огромную площадь как в Москве позволить себе не могла, но скромное подобие столичной достопримечательности сделать всё-таки удалось. Чем, к примеру, не ГУМ для сравнительно небольшой части города магазин «1000 мелочей»? Опять же, кафе-столовая «Дружба» с его ОРСовским снабжением, широким ассортиментом блюд, огромным залом и люстрами, почти как в Большом театре? По тем временам оно могло посоперничать со знаменитой 57-ой столовой ГУМа.

Были и до сих пор есть у нас там и свои куранты. Цветущий сквер на площади Мира с Доской почёта и недавно поставленным памятником чернобыльцам уже начинает напоминать Александровский сад, а памятник строителям (известный в народе как «фалос») - Александрийский столп на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Средоточием власти, правда исполнительной, до недавнего времени служил наш местный «Кремль» – Горсовет на углу улиц Советская №14 и Молодёжная №1, в котором на втором этаже умещалась всё городское руководство.

Между всего этого благолепия в советские времена 1 мая и 7 ноября шли колонны демонстрантов. Без всякой иронии можно сказать – праздничные. У детей и взрослых, проходивших мимо трибун, причины для праздничного настроения были, разумеется, разные, но они были. Не припомню чего-то в колоннах демонстрантов хмурых лиц. Иным хорошее настроение придавали праздничные наряды, другим предстоящая встреча с родными и друзьями за празднично накрытым столом.

На лицах почётных граждан на трибуне тоже печали не наблюдалось. С установленных на площади портретов смотрели, хоть и серьёзно, но далеко не убитые горем члены ЦК КПСС. Праздники были редкими, вкусными, нарядными, поэтому и долгожданными.

Правда, после них часть (в основном мужского) населения испытывала постпраздничное недомогание. Чтобы погасить этот неприятный синдром, выходящие после праздников из автобуса на площади Мира граждане прямиком шли к расположенной между кафе-столовой «Дружба» и магазином «Галантерея» палатке. Было время, когда там, кроме сигарет и мороженого, можно было купить бутылочное жигулёвское пиво.

Как-то в мае, помнится, приобретя этот спасительный эликсир и я устроился в сквере на лавочке напротив Доски почёта рядом с седовласым, в годах мужчиной. Некоторое время мы молча смаковали напиток, потом я почему-то спросил у соседа, - А, вы не в курсе, за какие заслуги фотографии граждан вывешивают на Доску почёта? Дословно не помню, но по смыслу ответ был примерно таким, - За многолетний и добросовестный труд.

По дороге на работу я задумался. Получалось, что если человек трудится добросовестно, но недавно, то ему остаётся только в мечтах представлять себя в ряду наших почётных граждан. С другой стороны, выходило, что добросовестно в городе трудятся всего несколько десятков наших земляков, чьи имена, буквально, высечены в граните Доски почёта. А как же остальные?...