Боярского чуть не убили на съемках «Трех мушкетеров»

Фехтовальщик Владимир Балон (игравший роль Де Жюссака, гвардейца кардинала Ришелье - ред.) проткнул Мишку Боярского, выбил ему зуб и чуть не убил. Актеры были, во-первых, пьяные, во-вторых, режиссер совершил оплошность, построив сцену на мраморной лестнице. Боярский бежал сверху, поскользнулся и налетел на шпагу, — рассказал Николай Ващилин, профессиональный спортсмен, постановщик трюков, каскадер, член Союза кинематографистов России.

Постановщик трюков добавил, что из-за пристрастия актеров к алкоголю один из съемочных дней пришлось вообще отменить.

Приходят актеры на „Трех мушкетерах“ пьяные, а у меня конная сцена и я отменил съемку. Это очень дорого, и, конечно, на меня все взъелись. Но иначе кто-то из них бы травмировался и меня бы в тюрьму отправили, так как головой за все отвечает постановщик трюков», — объяснил Ващилин.

По словам каскадера, все трюки в фильме актеры выполняли сами.

Во времена съемок „Д’Артаньяна и трех мушкетеров“ и параллельно „Сибириады“ Андрея Кончаловского я был немного сумасшедшим, увлеченным, преподавал в театральном институте и пробивал, чтобы актеры сами делали трюки, чтобы у них была мотивация. После специальной подготовки их могли использовать, как каскадеров. За это актеры получали двойную ставку, — заявил Ващилин.

По словам собеседника, для подготовки к трюкам главного мушкетера Боярскому понадобилось полгода.

У меня Миша в фильме прыгал с балкона на спину, с 10 метров. Трюкам этим я начал учить его за полгода до съемок. Мы отправлялись зимой на электричке в Сестрорецк, у нас там от театрального института была конно-спортивная база. Там ездили с ним верхом, прыгали с крыш конюшен», — вспомнил Ващилин.

Дубна.Ру рекомендует вечером в эти ненастные выходные дни собраться всей семьей на одном тёплом большом диване https://gliver.ru/mebel/divany/bolshie-modulnye/ возле телевизора и ещё раз пересмотреть замечательный мини сериал «Д’Артаньян и три мушкетера» (1978 год).