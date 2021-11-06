Автомобилисты начали получать штрафы с камер за непристегнутые ремни

В сентябре РБК сообщал, что мэрия Москвы объявила тендер по аренде «оборудования для фиксации нарушений ПДД». Речь шла, в том числе, о камерах, которые умеют фиксировать езду без мотошлемов.

Модернизировано два стационарных комплекса по фиксации вышеуказанного нарушения. Планируется увеличение количества комплексов, фиксирующих данный вид нарушения, — уточнили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

Согласно открытым данным, работают камеры модели «Автоураган», разработчиками которых является компания «Технологии распознавания» (Москва). Оператором же всей системы фиксации нарушений в Подмосковье выступает «МВС Груп». Там уточнили, что данный функционал приобретают многие заказчики, включая «МВС Груп». Представитель компании Сергей Кусов объяснил, что закупленный функционал можно постепенно внедрять в каждом современном комплексе — на усмотрение операторов.

Закупать новые комплексы для начала нового вида фиксации не нужно — достаточно обновить прошивку, провести небольшую техническую модернизацию, просто расширяются возможности софта, — объяснил Кусов. — Таким образом, фиксация непристегнутого ремня — это дополнительная возможность, которую получают камеры в дополнение к уже имеющимся.

Единственное ограничение — камеры должны быть более современными и установлены таким образом, чтобы иметь возможность «заглянуть» в салон проезжающих автомобилей под удобным углом.

По словам Кусова, все фиксации должны хранить операторы камер в хорошем разрешении. Если у водителей возникнут сомнения в достоверности материала, например, ремень все-таки был пристегнут, эти данные можно оперативно запросить.