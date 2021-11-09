ОКБ «Аэрокосмические системы» стало победителем конкурса «Авиастроитель года» по итогам 2020 года

Заслуженную награду в номинации «За эффективную систему послепродажного обслуживания авиационной техники российского производства» получила «Разработка и постановка на производство трубопроводных систем самолетов МС-21 и SSJ-100, базирующихся на радиальном обжиме соединительных фитингов». В номинации «За создание новой технологии» дипломом конкурса отмечена «Разработка технологии сборки летательных аппаратов с применением модульного построения».

Данные работы выполнялись ведущими инженерами-конструкторами нашего ОКБ, - рассказал директор Центра разработки распределительных систем ОКБ «Аэрокосмические системы» Александр Казаков. - Весь цикл разработки, от идеи проекта до проведения испытаний, занял чуть больше года. Результаты данных проектов имеют большое значение для развития отрасли и широкий диапазон применения как для гражданских, так и для военных летательных аппаратов. Основная ценность разработки технологии сборки летательных аппаратов с применением модульного построения заключается в том, что за счет ее применения значительно сокращает цикл окончательной сборки воздушного судна и сохраняются все качественные характеристики. А проектирование трубопроводов с применение обжимных технологий позволяет снизить конечную массу системы, добиться высокого уровня технологичности, исключить специальные технологические процессы, пайку или сварку на сборке.

В этом году экспертный совет организационного комитета конкурса, в который входит более 40 признанных ведущих специалистов авиационной отрасли, рассмотрел более 100 работ в десяти номинациях.

АО «ОКБ «Аэрокосмические системы» - ведущий разработчик систем и агрегатов для изделий авиационной техники, двигателестроения и космической техники. Генеральный директор Шадрин Валерий Владимирович.

Конкурс «Авиастроитель года» проводится с 2011 года. Учредителями конкурса являются Союз авиапроизводителей России, ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация», АО «Объединённая двигателестроительная корпорация», АО «Вертолёты России», ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского» и АО «АКБ «Новикомбанк».