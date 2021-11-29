Академик Оганесян стал лауреатом премии "За верность науке"

В Год науки и технологий победители определялись в 15 номинациях; всего же поступило более 700 заявок – это абсолютный рекорд за все время существования конкурса с 2015 года.
В номинации «За вклад в популяризацию науки» первое место присуждено научному руководителю Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ, академику РАН Юрию Оганесяну. Торжественная церемония награждения состоялась в Государственном Кремлевском дворце. Премию от имени Юрия Цолаковича получил директор Объединенного института ядерных исследований Григорий Трубников.
В своей речи он отметил:
Я имею огромное счастье четверть века работать вместе с Юрием Оганесяном в городе Дубне. Это награда всем физикам-ядерщикам СССР и России. Юрий Оганесян – человек мира, гражданин мира, в каждой стране он любимый и важный гость, но в первую очередь – он ученый России.