Академик Оганесян стал лауреатом премии "За верность науке"

В Год науки и технологий победители определялись в 15 номинациях; всего же поступило более 700 заявок – это абсолютный рекорд за все время существования конкурса с 2015 года.

В номинации «За вклад в популяризацию науки» первое место присуждено научному руководителю Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ, академику РАН Юрию Оганесяну. Торжественная церемония награждения состоялась в Государственном Кремлевском дворце. Премию от имени Юрия Цолаковича получил директор Объединенного института ядерных исследований Григорий Трубников.

В своей речи он отметил: