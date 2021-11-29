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Академик Оганесян стал лауреатом премии "За верность науке"

понедельник, 29 ноября 2021 | 09:20    
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28 ноября объявлены имена лауреатов и дипломантов VII Всероссийской премии «За верность науке».

В Год науки и технологий победители определялись в 15 номинациях; всего же поступило более 700 заявок – это абсолютный рекорд за все время существования конкурса с 2015 года.

В номинации «За вклад в популяризацию науки» первое место присуждено научному руководителю Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ, академику РАН Юрию Оганесяну. Торжественная церемония награждения состоялась в Государственном Кремлевском дворце. Премию от имени Юрия Цолаковича получил директор Объединенного института ядерных исследований Григорий Трубников.

В своей речи он отметил:

Я имею огромное счастье четверть века работать вместе с Юрием Оганесяном в городе Дубне. Это награда всем физикам-ядерщикам СССР и России. Юрий Оганесян – человек мира, гражданин мира, в каждой стране он любимый и важный гость, но в первую очередь – он ученый России.

Тэги: 
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