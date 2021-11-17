200 рублей за каждого привитого: бонусы для медиков

среда, 17 ноября 2021 | 13:34
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Законодательная инициатива принадлежит Министерству здравоохранения РФ. Речь идёт о доплате за участие в вакцинации от COVID-19.
В документе предлагается установить в этом году стимулирующие выплаты за дополнительную нагрузку медработникам из числа гражданского персонала, военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, сотрудникам, имеющим специальные звания и проходящим службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, лицам, имеющим специальные звания полиции, сотрудникам органов внутренних дел, учреждений, организаций, воинских частей, органов управления, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против коронавирусной инфекции.
Уточняется, что 200 рублей за каждого привитого делятся между медработниками:
- осуществившему консультацию гражданина в целях проведения вакцинации и направивший его на вакцинацию, предлагают выплачивать 60 рублей;
- тому, кто сделал осмотр пациента перед вакцинации — 40 рублей;
- тому, кто сделал первый укол – 30 рублей;
- медработнику, осмотревшему пациента после укола – 40 рублей;
- тому, кто сделал укол вторым компонентом вакцины – 30 рублей.