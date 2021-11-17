200 рублей за каждого привитого: бонусы для медиков

В документе предлагается установить в этом году стимулирующие выплаты за дополнительную нагрузку медработникам из числа гражданского персонала, военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, сотрудникам, имеющим специальные звания и проходящим службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, лицам, имеющим специальные звания полиции, сотрудникам органов внутренних дел, учреждений, организаций, воинских частей, органов управления, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против коронавирусной инфекции.

Уточняется, что 200 рублей за каждого привитого делятся между медработниками: