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200 рублей за каждого привитого: бонусы для медиков

среда, 17 ноября 2021 | 13:34    
Новости
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Законодательная инициатива принадлежит Министерству здравоохранения РФ. Речь идёт о доплате за участие в вакцинации от COVID-19.

В документе предлагается установить в этом году стимулирующие выплаты за дополнительную нагрузку медработникам из числа гражданского персонала, военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, сотрудникам, имеющим специальные звания и проходящим службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, лицам, имеющим специальные звания полиции, сотрудникам органов внутренних дел, учреждений, организаций, воинских частей, органов управления, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против коронавирусной инфекции.

Уточняется, что 200 рублей за каждого привитого делятся между медработниками:

  • осуществившему консультацию гражданина ‎в целях проведения вакцинации и направивший его на вакцинацию, предлагают выплачивать ‎60 рублей;
  • тому, кто сделал осмотр пациента перед вакцинации — 40 рублей;
  • тому, кто сделал первый укол – 30 рублей;
  • медработнику, осмотревшему пациента после укола – 40 рублей;
  • тому, кто сделал укол вторым компонентом вакцины – 30 рублей.
Тэги: 
здравоохранение
коронавирус
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