16 миллионов корпоративных номеров могут отключить с 1 декабря

Согласно внесенным в декабре 2020 года поправкам в закон, корпоративные абоненты должны внести сведения о конечных пользователях сим-карт в единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала «Госуслуги». Как рассказал Анкилов, более половины клиентов мобильных операторов до сих пор не внесли сведения в ЕСИА. Информацию подтвердил еще один собеседник издания, близкий к одному из крупных мобильных операторов.

Компании, заключившие договор с оператором до 1 июня, должны внести сведения в ЕСИА до 30 ноября. Те, кто заключал договоры на услуги связи после 1 июля, вносят данные конечных пользователей в ЕСИА сразу. Кроме того, для регистрации телематических корпоративных абонентов (М2М, machine to machine), сим-карты которых используются в различных датчиках, банкоматах, POS-терминалах и других устройствах, был принят переходный период. Они могут внести сведения до 1 марта 2023 года.

По оценке Mobile Research Group, на данный момент в России действует около 32 миллионов корпоративных сим-карт.