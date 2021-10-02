Золото? Нефть? Песок!

суббота, 02 октября 2021 | 10:21    
Новости
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Сельзохработник из Талдома попался на незаконной добыче полезных ископаемых.

Министерство экологии и природопользования Московской области подало в Талдомский районный суд исковое заявление о возмещении ущерба, нанесенного незаконной добычей песка и щебня вблизи деревни Дьяконово городского округа Талдом. О нарушении в министерство сообщили местные жители, виновником оказался гражданин, арендатор земельного участка.

В соответствии с договором аренды, гражданин имел право вести на участке сельхозработы, либо размещать строительную технику и материалы, - сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин. – Однако при осмотре участка были обнаружены признаки недродобычи: частично обводненный котлован, складированные вскрышные породы, спецтехника. Рассчитанный ущерб почвам превысил 57 миллионов рублей. Мы требуем возмещения этой суммы.

Тэги: 
Талдом
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