Зимние заливные горки: для дома, дачи, двора

Детская горка из дерева – отличный вариант для загородного дома или дачи. Большой размер таких конструкций позволяет кататься с них не только детям, но и их родителям. Этот вид развлечений считается исключительно зимним: горку заливают водой и ждут, пока она застынет. Сейчас приобрести деревянные горки для детей и взрослых можно не только в специализированных офлайн-магазинах, но и в сети. Ассортимент такой продукции очень широкий – можно купить как односкатные, так и двухскатные конструкции.

Где купить деревянную горку для детей

Такую деревянную конструкцию вполне можно построить самостоятельно. Но для этого необходимо иметь особые умения и навыки. Для людей, не обладающих такими знаниями, наилучшим вариантом станет обращение за помощью к специалисту или заказ готовой конструкции.

Оформить заказ на горку в сети – очень удобный способ. Для этого необходимо просто найти в Интернете фирму, занимающуюся продажей подобных изделий и оформить заказ. Оставить заявку можно в режиме онлайн за несколько секунд. Оплата может быть произведена любым удобным способом. В случае необходимости прямо на сайте в специальном чате можно связаться с менеджером компании для уточнения интересующих вопросов.

Основные особенности данной конструкции

Подобная конструкция должна обладать следующими характеристиками:

быть безопасной;

устойчивой;

дерево должно быть качественно обработано;

ступени не должны быть слишком крутыми.

Специалисты советуют устанавливать такую конструкцию по центру двора. Вокруг горки должно быть оставлено достаточно места для свободного передвижения детей. Это делается для того чтобы они, бегая вокруг горки, не столкнулись друг с другом. Длина ската должна быть больше в два раза, чем высота всей постройки.

Приобретая готовую конструкцию в специализированном магазине можно быть уверенным в том, что конструкция изготовлена согласно основным требованиям безопасности.

Деревянная детская горка имеет целый ряд достоинств:

экологичность;

простота конструкции;

эстетичный внешний вид;

неприхотливость в уходе;

долговечность.

Древесина, как материал для изготовления таких конструкций, считается наиболее оптимальным вариантом. В отличие от пластика, она не выделяет вредных веществ, более прочная и долговечная. При необходимости дерево всегда можно обработать специальными составами и срок его эксплуатации увеличится в несколько раз.