Жители выбирают дизайн будущего памятника сыру в городе Конаково

четверг, 07 октября 2021 | 13:14    
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По итогам конкурса «Культурный след» было принято решение создать достопримечательность, которая будет символом того, что в Конаково создали и впервые изготовили известные сорта сыра.

Напомним, что в муниципалитете традиционно проводится гастрономический фестиваль «Верещагин СырFest», на котором собираются эксперты и профессионалы в сыроварении, а также любители и частные сыроделы. 8 сентября губернатор Игорь Руденя ознакомился с производством компании «Молоко» Конаковского сырзавода Верещагин, которая работает с 1996 года. Уже сейчас завод принимает туристические группы, для которых организуют экскурсии на действующее производство, дегустацию продукции.

Художники и архитекторы разработали несколько вариантов скульптуры. Проголосовать можно на официальной странице в социальной сети администрации города.

Для представления работ созданы их 3D модели, использован режущий плоттер https://www.silhouetteshop.ru/shop/silhouette-portrait/, предназначенный для изготовления полиграфической, рекламной и сувенирной продукции, создания трафаретов, 3D моделирования и так далее с толщиной материала до 2 мм.

Тэги: 
Конаково
благоустройство
конкурс
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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