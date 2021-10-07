Жители выбирают дизайн будущего памятника сыру в городе Конаково

Напомним, что в муниципалитете традиционно проводится гастрономический фестиваль «Верещагин СырFest», на котором собираются эксперты и профессионалы в сыроварении, а также любители и частные сыроделы. 8 сентября губернатор Игорь Руденя ознакомился с производством компании «Молоко» Конаковского сырзавода Верещагин, которая работает с 1996 года. Уже сейчас завод принимает туристические группы, для которых организуют экскурсии на действующее производство, дегустацию продукции.

Художники и архитекторы разработали несколько вариантов скульптуры. Проголосовать можно на официальной странице в социальной сети администрации города.

Для представления работ созданы их 3D модели, использован режущий плоттер https://www.silhouetteshop.ru/shop/silhouette-portrait/, предназначенный для изготовления полиграфической, рекламной и сувенирной продукции, создания трафаретов, 3D моделирования и так далее с толщиной материала до 2 мм.