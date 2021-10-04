Завод по производству сыра построят в Дмитрове

понедельник, 04 октября 2021 | 14:56    
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Завод по производству сыров мощностью около 30 тонн продукции в месяц запустят в Дмитровском округе в 2022 году.

Соглашение о реализации проекта планирует подписать министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский на выставке «Золотая осень-2021».
Предполагаемый объем инвестиций составит порядка 240 миллионов рублей.

Строительство завода по производству сыров в Дмитровском городском округе региона планирует предприятие «Гестия». Общий объём выпускаемой продукции будет составлять более 28 тонн в месяц. Завод будет варить мягкие, твердые, полутвердые сыры, а также производить другие молочные продукты".

Плановый срок заключения договора аренды земельного участка — до 15 декабря текущего года. Предприятие уже начало предпроектные работы. Планируемый срок запуска нового сырного завода намечен на IV квартал 2022 года.

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