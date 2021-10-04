Завод по производству сыра построят в Дмитрове

Соглашение о реализации проекта планирует подписать министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский на выставке «Золотая осень-2021».

Предполагаемый объем инвестиций составит порядка 240 миллионов рублей.

Строительство завода по производству сыров в Дмитровском городском округе региона планирует предприятие «Гестия». Общий объём выпускаемой продукции будет составлять более 28 тонн в месяц. Завод будет варить мягкие, твердые, полутвердые сыры, а также производить другие молочные продукты".

Плановый срок заключения договора аренды земельного участка — до 15 декабря текущего года. Предприятие уже начало предпроектные работы. Планируемый срок запуска нового сырного завода намечен на IV квартал 2022 года.