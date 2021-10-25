Завершился второй этап ремонта дороги Дубна-Кимры-Горицы

понедельник, 25 октября 2021 | 12:51    
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В настоящее время в нормативное состояние привели 27 километров дорожного полотна.
  • Фото: Правительство Тверской области
  • Фото: Правительство Тверской области

Трасса, соединяющая Тверскую и Московскую области, ремонтируется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

«Как подчеркнул Президент России Владимир Путин, важно, чтобы современные дороги создавали новые возможности для граждан, бизнеса и территорий. Мы должны следовать этому принципу. Современная региональная дорожная сеть должна формироваться поступательно, исходя из приоритетов развития региона, интересов граждан и в привязке к инвестиционным проектам», – считает губернатор Игорь Руденя.

Госконтракт на ремонт данной дороги заключен на три года. В прошлом году отремонтировали 20 км от села Горицы в сторону Кимр. Полностью трассу отремонтируют в следующем году.

Тэги: 
ремонт
дороги
Кимры
Источник:
Тверские Ведомости
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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