Завершился второй этап ремонта дороги Дубна-Кимры-Горицы

Трасса, соединяющая Тверскую и Московскую области, ремонтируется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

«Как подчеркнул Президент России Владимир Путин, важно, чтобы современные дороги создавали новые возможности для граждан, бизнеса и территорий. Мы должны следовать этому принципу. Современная региональная дорожная сеть должна формироваться поступательно, исходя из приоритетов развития региона, интересов граждан и в привязке к инвестиционным проектам», – считает губернатор Игорь Руденя.

Госконтракт на ремонт данной дороги заключен на три года. В прошлом году отремонтировали 20 км от села Горицы в сторону Кимр. Полностью трассу отремонтируют в следующем году.