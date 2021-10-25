Загадочный белый шар заметили пилоты на радарах в Подмосковье

понедельник, 25 октября 2021 | 14:00    
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Пилоты самолета рейсом "Минеральные Воды – Москва" сообщили о неопознанном объекте в небе. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

Летчики заметили неизвестный объект рядом с самолетом, когда находились в небе над Московской областью 23 октября. Согласно их описанию, объект выглядел как белый шар и двигался со скоростью 240-260 км/ч на высоте 50 метров.

Затем его визуально наблюдали летчики пролетающих в тех краях лайнеров. Силами ПВО был подан сигнал «Режим», который предназначен для авианарушителей границы страны и требует от неизвестного борта немедленно покинуть воздушное пространство России или совершить посадку, — уточнили в Telegram-канале.

Из записи переговоров пилотов с диспетчерами:

– Инопланетян нет впереди.
– Они уже у Альфа Центавры!

В скором времени непонятный шар исчез с экранов радаров. Не исключается, что объектом мог быть дрон. В настоящий момент идет проверка в связи с неопознанным объектом в небе Московской области.

Тэги: 
происшествия
Подмосковье
авиация
Источник:
Telegram-канал «112»
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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