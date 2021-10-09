Забастовку объявили таксисты в подмосковных Сергиевом посаде и Клину

суббота, 09 октября 2021 | 13:29    
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Водители недовольны тем, что сервисы «Яндекс.Такси» и «Ситимобил» снизили надбавки за минимальные заказы.

В Сергиевом Посаде десятки таксистов одновременно включили приложения Яндекс.такси, нажав кнопку Занято. Тем самым они создали дефицит свободных машин в городе, пишет портал news.ru. Водители выражали недовольство условиями компании Яндекс. Такси. Видео одной из акций протеста с начала месяца их было уже несколько — опубликовано на портале youtube. Водители жалуются, что им срезали надбавки за минимальные заказы, из-за чего поездка на такси стала стоить почти столько же, сколько в маршрутке. Среди требований снизить комиссию агрегатора вдвое, до 10-ти процентов, установить адекватные тарифы, отменить наказание за отказ от дальних поездок. Таксисты отмечали, что им в новых условиях невыгодно работать с учётом затрат на бензин, аренду машины и комиссии Яндекса.

Тем временем от поездок в Клину отказались около 70-ти таксистов, недовольные политикой другого агрегатора Ситимобила. Видео их забастовки тоже появилось в интернете. Таксисты требовали от агрегатора в числе прочего поднять компенсирующие доплаты за минимальную стоимость поездки и убрать получасовые предзаказы. В компании утверждают, что не получали сигналов о недовольстве.

Это не первые акции протеста таксистов в Подмосковье за последние месяцы - прошлая прошла 7 октября, а летом недовольства в связи со снижением минимальной оплаты высказывали водители в Лобне. Весной бастовали в Жуковском и Раменском. При этом некоторые эксперты считают, что причины ухудшения положения работников такси не только в действиях сервисов, но и в целом в экономической политике.

Тэги: 
забастовка
Подмосковье
Источник:
news.ru
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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