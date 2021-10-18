Впервые в Дубне: Лаборатория по генерации идей технологических стартапов SkLab

22 сентября стартовал набор участников на интенсивную программу Открытого университета Сколково, которая пройдет в Дубне с 25 по 29 октября в очном формате. В ходе обучения участники будут прорабатывать идеи стартапов в соответствии с научно-технологическими приоритетами ОЭЗ «Дубна» и форсайтами инновационного центра «Сколково».

Программа SkLab направлена на быстрый запуск студенческих технологических стартапов по направлениям: медицинские и биотехнологии, информационные технологии, композитные материалы, ядерно-физические и нанотехнологии, проектирование сложных технических систем. Участников сопровождают опытные модераторы – выпускники «Академии наставников».

Программа организована при поддержке Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области и Государственного университета «Дубна» в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Екатерина Морозова, директор Открытого университета Сколково:

В настоящее время мы можем с уверенностью говорить об увеличивающемся спросе у старшекурсников и выпускников вузов и молодых ученых на то, как правильно выбрать идею для своего проекта и как понять, будет ли продукт, который они хотят предложить миру, востребованным. Программа SkLab может помочь нашим участникам выбрать наиболее востребованные идеи и доработать их под руководством опытных наставников и экспертов.

На программе участники узнают о трендах и перспективных направлениях в области ИТ, биомедицинских и промышленных технологий, а также смогут придумать и проработать идею для своей курсовой или дипломной работы для ее последующей защиты в формате стартапа. Также всем участникам будет предоставлен доступ к эксклюзивным материалам с экспертами – ключевыми сотрудниками Фонда «Сколково» и компаний-резидентов ОЭЗ «Дубна».

Екатерина Зиновьева, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области:

SkLab - это программа с двусторонним движением. С одной стороны, студенты и молодые ученые получат дополнительный бесплатный образовательный курс с возможностью реализовать свои проекты. С другой стороны, регион получит перспективные наработки, которые могут стать основой для успешных бизнес-проектов. Мы заинтересованы в реализации потенциала молодых ученых и специалистов, и SkLab – это одна из программ, с помощью которых этот потенциал реализуется.

Виктория Халимендик, заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» по инвестициям и инновациям:

Наша задача – создать социальный лифт, от студента университета до резидента ОЭЗ «Дубна», подготовить достойные квалифицированные кадры для технико-внедренческой зоны. Программа SkLab, предлагаемая Сколково, разработана как раз для тех студентов, которые хотят найти свое место в науке, технологиях, инновациях, дополняет базовое фундаментальное образование и дает новые возможности выпускникам вуза стать востребованными на рынке труда – в компаниях-резидентах особой экономической зоны «Дубна», а также создать собственный бизнес на ее территории. Мы ожидаем, что студенты и молодые ученые придут работать на наши предприятия после окончания вуза.

Программа SkLab поможет участникам придумать перспективную идею своего будущего стартапа, получить оценку идеи от экспертов-практиков рынка, найти единомышленников и стать частью проектной команды. Программа на 80% состоит из групповой работы, что позволит участникам эффективно проработать свои идеи.

В первый день (25 октября) состоится деловая игра «Технологии» по научной, технологической и предпринимательской инфраструктуре ОЭЗ «Дубна». Участники будут развивать портфели технологичных проектов, выводить стартапы на рынок, привлекать инвестиции. Каждая команда, развивая технологии, может выбрать свою стратегию: ориентироваться на один рынок или сделать максимально широкий охват, оставить себе максимальную долю в проекте или активно привлекать инвесторов, действовать открыто или засекретить свои действия. Второй день (26 октября) будет построен вокруг работы с проблемами и нерешенными задачами выбранной отрасли. Участники будут декомпозировать проблему и заниматься поиском возможных решений, а также того, где и как их стартап может добиться быстрых результатов. В третий день (27 октября) участники займутся поиском рыночных возможностей и инноваций в бизнес-моделях. Спланируют и начнут проводить продуктовые исследования для проверки гипотез. Четвертый день (28 октября) – ОЭЗ «Дубна» организует экскурсии к резидентам и покажет инфраструктуру и возможности для стартапов. В финале, 29 октября состоится демо-день, на котором участники защищают идеи своих научно-технологических проектов перед экспертным жюри из представителей науки и бизнеса, а также получат рекомендации по их развитию.

По итогам программы выпускники получат сертификат от Фонда «Сколково», Правительства МО и ОЭЗ «Дубна».

Участие в программе бесплатное, необходимо подать заявку и пройти отборочный тур на сайте: https://opus.sk.ru/2021-skl-dubna

Регистрация на «SkLab. Дубна» продлится до 20 октября. Результаты отбора будут опубликованы на сайте 21 октября.