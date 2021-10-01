Видео-уроки — самый быстрый и легкий способ выучить английский

Любое начинание должно подкрепляться мотивацией. Поэтому давайте рассмотрим несколько фактов об английском языке:

Каждый 5-й человек в мире общается или понимает этот язык; Работодатели больше ценят сотрудников, знающих иностранную речь; Престижные университеты, такие как Гарвард, Кембридж, Оксфорд, преподают на английском; Это самый простой язык в мире; Для его изучения достаточно уделять занятиям всего 10-15 минут в день.

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Современный человек читает все меньше книг, потому что есть более действенный способ усваивать информацию — видео. Чтобы вас в этом убедить, нам потребуется всего 4 аргумента.

№1. 80% информации мы получаем через органы зрения

Читая литературу, мы полагаемся на свое воображение. Оно не всегда может совпадать с тем, что хотел донести до нас автор. Видео-ролики же наглядно демонстрируют информацию и больше погружают в процесс обучения. Мы не только слышим, как человек на экране произносит слова, но и считываем его микромимику.

№2. Это интересно

Преподаватель наглядно показывает примеры, приводит сравнения, вставляет различные фрагменты из кино, мультфильмов и песен. В реальной жизни все это тяжело организовать.

Таким образом вы не только получаете новые знания, но и можете расслабиться от бесконечных однотипных упражнений. Скучать также, как за партой, вам не придется. Вы получите множество положительных эмоций!

№3. Последовательность изучения материала

Видео-курсы строятся по логичной схеме: от простого к более сложному. В них вы не получаете сухую теорию, а сразу применяете полученные знания на практике.

Вам не придется самостоятельно выстраивать план обучения и искать информацию в разных источниках. Все уроки выдаются последовательно и находятся в одном месте.

№4. Это экономит ваше время

Составьте расписание или занимайтесь в свободное время и в комфортном месте. В среднем ролики длятся по 10-30 минут. Не нужно ждать встречи с преподавателем и находить свободный час, когда вам и ему будет удобно.

Видео-курс заранее записан, поэтому вы можете в любой момент вернуться к определенной теме и пересмотреть ее заново.

Вы сэкономите свое драгоценное время и сможете использовать его намного эффективнее.

Подведем итоги

Видеоуроки подходят людям любого возраста. Их выбирают дети, подростки, взрослые и даже люди преклонного возраста. Такой формат обучения уже давно доказал свою эффективность. Новички, каждый день уделяя занятиям по 10-20 минут, уже через 6-8 месяцев добиваются высоких результатов, которых не смогли достичь за 9 лет в школе.

Английский язык способен кардинально изменить вашу жизнь:

переехать в страну, о которой вы давно мечтаете;

поступить в престижный университет;

найти работу за границей;

масштабировать свой бизнес.

Помните: учиться никогда не поздно. Самое главное — подобрать для себя наилучший вариант обучения. Одним из таких является BistroEnglish.