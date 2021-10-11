Вело1: Дубна-Конаково

Предполагается, что протяженность маршрута в Верхневолжье составит 424,9 километра. В Тверской области основная трасса будет пролегать по территориям Конаковского, Калининского районов, Твери, Торжка и Торжокского района, Кувшиновского района, а также Осташковского городского округа.

Первый этап – это Дубна - Конаково. Дальше дорога идет по всей территории области, у нас будет сформировано несколько альтернативных маршрутов, в том числе в Старице и до Ржевского мемориала, – отметил на встрече Руденя, подчеркнув, что велодорога на всём её протяжении должна отвечать требованиям безопасности, быть удобной для туристов.

Протяженность пилотного участка "Дубна - Конаково" составит около 28,7 километра. В настоящее время здесь выполняются проектно-изыскательские работы. Строительство планируется начать в этом году.

Велодорога "Москва – Санкт-Петербург" пройдет по территории Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Веломаршрут позволит посетить более 380 культурных, исторических и природных достопримечательностей. На маршруте планируется организация велосервисов на железнодорожных станциях, в частности, парковок и велопрокатов.