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Вакцинировались еще почти 60 сотрудников ОЭЗ «Дубна»

пятница, 22 октября 2021 | 18:19    
Общество
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Управляющая компания ОЭЗ «Дубна» в очередной раз организовала вакцинацию своих сотрудников и специалистов компаний-резидентов. На пункт вакцинации в этот день пришли около 60 человек.

В Управляющей компании предприняли необходимые меры предосторожности от коронавируса для того, чтобы обезопасить такое большое число желающих привиться, – на столе стоял санитайзер для обработки рук и было достаточно медицинских масок, организаторы тщательно следили, чтобы те, кто решил в этот день вакцинироваться, соблюдали социальную дистанцию.

В числе первых повторную прививку сделал генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. По его мнению, неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию в стране может изменить только осознание каждым отдельным человеком важности компании по вакцинации и озабоченность здоровьем своих близких и коллег по работе.

Пандемия продолжается, ни у кого уже не вызывает сомнений, что заболевание коронавирусом опасно не только для заболевшего, но и для его окружения, и одной из самых эффективных мер борьбы с инфекцией является вакцинация, - сказал Антон Афанасьев. – Наша Управляющая компания с самого начала пандемии активно включилась в масштабную кампанию по вакцинированию. И если по выводам экспертов для создания коллективного иммунитета необходимо привить не менее 70% населения, то у нас еще месяц назад был преодолен барьер в 80%. Сегодня многие, как и я, уже ревакцинируются. Хочу поблагодарить специалистов медсанчасти-9, которые помогли организовать работу мобильного офиса по вакцинации. Мы планируем проводить такие акции каждую неделю, и я всем рекомендую сделать прививку, ревакцинироваться для того, чтобы защитить себя, своих близких, не нарушать планы работы Управляющей компании и предприятий резидентов.

Ревакцинацию надо делать уже через полгода после прививки, ее решили пройти большинство сотрудников Управляющей компании ОЭЗ. В настоящее время жителям страны доступны пять видов препаратов для прививки, в мобильном офисе ОЭЗ медики используют четыре – «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Сегодня в коллективе Управляющей компании ОЭЗ «Дубна» ведется активная разъяснительная работа, руководители подразделений доводят необходимую информацию до сотрудников, сертификаты о прохождении вакцинации предоставляются в отдел по работе с персоналом, составляются списки желающих пройти первичную или повторную вакцинацию. По-прежнему на вакцинацию приглашаются и жители наукограда, информация о работе мобильного офиса размещена в дубненских маршрутках. Следующая акция по вакцинированию пройдет в Конгресс-центр ОЭЗ «Дубна» 29 октября.

Тэги: 
вакцинация
ОЭЗ Дубна
Источник:
Светлана Жукова, пресс-секретарь Отдела маркетинга и PR АО "ОЭЗ ТВТ "Дубна"
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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