В травматологическом отделении Дубненской городской больницы успешно проведена операция по протезированию правого тазобедренного сустава

понедельник, 04 октября 2021 | 10:00    
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Сложность ситуации и клинического случая была обусловлена выраженным дегенеративным процессом в самом суставе и массой тела пациента – 140 кг.

Постоянная изматывающая боль на протяжении нескольких лет была столь мучительной, что мужчине приходилось ежедневно принимать анальгетики. Из-за болевого синдрома он не мог полноценно заниматься физической активностью, поэтому похудеть ему никак не удавалось.

В Дубну из Москвы пациент приехал самостоятельно, ему посоветовали обратиться к замечательному хирургу, ортопеду-травматологу, заведующему отделением Александру Владимировичу Донскому. После обследования врач дал рекомендацию выполнить тотальное замещение всего сустава и 27 сентября провел плановую операцию. Уже на следующий день после установки специального типа протеза с учетом анатомических изменений сустава и массы тела, мужчина смог самостоятельно вставать и ходить, болевые ощущения полностью исчезли.

Тэги: 
ДГБ
здоровье
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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