В травматологическом отделении Дубненской городской больницы успешно проведена операция по протезированию правого тазобедренного сустава

Постоянная изматывающая боль на протяжении нескольких лет была столь мучительной, что мужчине приходилось ежедневно принимать анальгетики. Из-за болевого синдрома он не мог полноценно заниматься физической активностью, поэтому похудеть ему никак не удавалось.

В Дубну из Москвы пациент приехал самостоятельно, ему посоветовали обратиться к замечательному хирургу, ортопеду-травматологу, заведующему отделением Александру Владимировичу Донскому. После обследования врач дал рекомендацию выполнить тотальное замещение всего сустава и 27 сентября провел плановую операцию. Уже на следующий день после установки специального типа протеза с учетом анатомических изменений сустава и массы тела, мужчина смог самостоятельно вставать и ходить, болевые ощущения полностью исчезли.