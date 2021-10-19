В полиции подмосковного города Чехов проходят обыски

Инцидент произошел 19 октября. Задержание проходило с применением силы, режиссера доставили в ОВД района Строгино в...

Инцидент произошел 19 октября. Задержание проходило с применением силы, режиссера доставили в ОВД района Строгино в...

Суд в Подмосковье арестовал восьмерых обвиняемых в подделке сертификатов о вакцинации граждан от коронавируса.

Суд в Подмосковье арестовал восьмерых обвиняемых в подделке сертификатов о вакцинации граждан от коронавируса.

19.10.2021 | 09:01

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