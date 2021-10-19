В полиции подмосковного города Чехов проходят обыски

вторник, 19 октября 2021 | 20:46    
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Главное управление службы безопасности МВД России проводит обыски в ОМВД по городскому округу Чехов в Подмосковье. Причина неизвестна, однако по данным местных СМИ, полицейских подозревают в сбыте наркотических средств, фальсификации улик и получении взяток.

Как выяснило издание РБК, ОМВД также обыскали сотрудники местного отдела ФСБ. Правоохранители изъяли из отдела розыска документы за 2020 год, двух полицейских допросили.

Через онлайн-магазин копы толкали амфетамины, гашиш, спайсы и соли на миллионы рублей ежемесячно. Запрещённые вещества продавали в Московской и Калужской областях, — сообщило ранее издание «Подмосква».

Тэги: 
Подмосковье
полиция
криминал
Источник:
Вести Подмосковья
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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