В полиции подмосковного города Чехов проходят обыски

вторник, 19 октября 2021 | 20:46
Регион11
Главное управление службы безопасности МВД России проводит обыски в ОМВД по городскому округу Чехов в Подмосковье. Причина неизвестна, однако по данным местных СМИ, полицейских подозревают в сбыте наркотических средств, фальсификации улик и получении взяток.
Как выяснило издание РБК, ОМВД также обыскали сотрудники местного отдела ФСБ. Правоохранители изъяли из отдела розыска документы за 2020 год, двух полицейских допросили.
Через онлайн-магазин копы толкали амфетамины, гашиш, спайсы и соли на миллионы рублей ежемесячно. Запрещённые вещества продавали в Московской и Калужской областях, — сообщило ранее издание «Подмосква».