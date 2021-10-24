В подмосковной Рузе разбился сверхлёгкий самолёт

воскресенье, 24 октября 2021 | 17:56    
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Инцидент произошел 24 октября 2021, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Упал высокоплан "Аэропракт A-22, — сказал он.

По его словам, это произошло неподалеку от деревни Ватулино. Два человека, находившиеся на борту, погибли, добавил собеседник агентства.

В МЧС уточнили, что самолет упал на на территории аэроклуба "Аэроклассика". После этого произошло возгорание на площади пять квадратных метров. На земле разрушений нет, отметили в ведомстве.

А-22 «Летучая лисица» (англ. Foxbat) — двухместный сверхлёгкий высокоплан, разработанный в украинской компании Аэропракт под руководством Юрия Яковлева. Цельнометаллической (кроме капота двигателя, зализов крыла и обтекателей колёс, сделанных из пластика) конструкции с большим остеклением кабины, что обеспечивает отличный обзор. На машине установлен двигатель Rotax 912 мощностью 100 л.с. производства компании BOMARDIER-ROTAX (Австрия).

Тэги: 
авария
происшествия
авиация
Источник:
РИА Новости
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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