В подмосковном Одинцово полиция по ошибке задержала режиссера Федора Ермошина

Когда режиссер выходил из своего подъезда, подбежали трое людей в гражданской одежде, повалили его на землю, надели на него наручники и посадили в машину.

Они никак не представились, ничего, повалили меня на асфальт. Я крикнул рядом стоявшему человеку: «меня куда-то тащат, будьте свидетелем». Эти ребята, видимо, сказали ему, что это полиция и показали удостоверения. Я не видел, был развернут лицом к машине, — рассказал Ермошин.

Если будет чистосердечное признание — то тебе до пяти лет светит. Сейчас, в любом случае, поедешь в изолятор до 30 суток, а там посмотрим, — сказали Ермошину неизвестные уже в автомобиле.

В машине Ермошину не объяснили, задержан ли он и в связи с чем.

Только постоянно требовали рассказать, как я украл приставки или телефоны какие-то, фирмы Sony, в Строгино», — сообщил он. — Я не понимал, бандиты это или полицейские.

Затем товарищ, который сидел за рулем, достал какой-то то ли брелок, то ли швейцарский нож с таким небольшим ножичком, сантиметров пять, и стал говорить: «тебе лучше во всем признаться», — рассказал Ермошин.

После того, как Ермошина доставили в ОВД по району Строгино, сотрудник полиции привел его в кабинет и показал ему фотографию человека в очках и белой толстовке, который якобы украл приставки в Строгино. Программа показала сходство на 70% с внешностью Ермошина.

Сейчас вижу, что вы не похожи, а так — нет, — сказал полицейский. — Извини. Сейчас заберешь свой паспорт в окошке.

Затем режиссеру предложили воды, сфотографировали со всех ракурсов и взяли отпечатки пальцев, не предупредив, что это добровольно. Освободившись из отдела полиции, Ермошин зафиксировал побои в травмпункте (справка есть в распоряжении «Новой»).

Медосмотр показал, что у режиссера «ушиб мягких тканей области лучезапястного сустава справа и слева, правой голени и лица».

После инцидента Федор Ермошин написал заявление о преступлении в прокуратуру Московской области.

Режиссер и сценарист Федор Ермошин — выпускник МГУ и Высших курсов сценаристов и режиссеров, а также мастерской В.И. Хотиненко, П.К. Финна и В.А. Фенченко. Этим летом завершились съемки его дебютного фильма «Псалом 90-х» о солдате, вернувшемся из Чечни.