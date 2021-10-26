В подмосковном Ногинске двухлетняя девочка умерла в результате отравления алкоголем

вторник, 26 октября 2021 | 18:22    
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Трагедия произошла 25 октября.

По данным подмосковного ГСУ СКР, в понедельник отец девочки вернулся домой после ночной смены и нашел жену и дочь без сознания. Он вызвал скорую, которая госпитализировала пострадавших с диагнозом «отравление неизвестным веществом». Вечером ребенок скончался, несмотря на усилия врачей, мать остается в реанимации.

По предварительным данным, причиной отравления стал алкоголь. С места происшествия изъяли различные емкости, назначили судебно-медицинскую и химическую экспертизы.

По факту гибели 2-летней девочки в результате отравления возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), - говорится в сообщении Следственного Комитета.

Отмечается, что семья характеризовалась отрицательно и состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Семья характеризовалась отрицательно и состояла на учете в ПДН. В этой связи следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту возможного халатного отношения должностных лиц органов ОДН (Органов по делам несовершеннолетних - ред.) к исполнению своих обязанностей, повлекшего смерть ребенка (часть 2 статьи 293 УК РФ), - заявили в СК.

Тэги: 
происшествия
Подмосковье
Источник:
По материалам СМИ Московской области
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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