В подмосковном Ногинске двухлетняя девочка умерла в результате отравления алкоголем

По данным подмосковного ГСУ СКР, в понедельник отец девочки вернулся домой после ночной смены и нашел жену и дочь без сознания. Он вызвал скорую, которая госпитализировала пострадавших с диагнозом «отравление неизвестным веществом». Вечером ребенок скончался, несмотря на усилия врачей, мать остается в реанимации.

По предварительным данным, причиной отравления стал алкоголь. С места происшествия изъяли различные емкости, назначили судебно-медицинскую и химическую экспертизы.

По факту гибели 2-летней девочки в результате отравления возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), - говорится в сообщении Следственного Комитета.

Отмечается, что семья характеризовалась отрицательно и состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.