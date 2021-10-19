В подмосковном Чехове внедорожник атаковал линию электропередачи

Автомобиль сбил несколько опор электропередач и застрял в вертикальном положении еще между несколькими опорами. На место вылетел вертолет, - говорится в сообщении.

В результате аварии пострадали два человека — оба в состоянии алкогольного опьянения. Сообщается, что один получил закрытую черепно-мозговую травму, тупой ушиб брюшной полости, а у второго подозрение на перелом ключицы и закрытая черепно-мозговая травма.