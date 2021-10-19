В подмосковном Чехове внедорожник атаковал линию электропередачи

вторник, 19 октября 2021 | 21:09
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Автомобиль сбил несколько опор линии электропередачи и застрял в них в вертикальном положении. О ДТП стало известно из паблика «Чехов Град» во «ВКонтакте». Инцидент произошел в деревне Беляево.
Автомобиль сбил несколько опор электропередач и застрял в вертикальном положении еще между несколькими опорами. На место вылетел вертолет, - говорится в сообщении.
В результате аварии пострадали два человека — оба в состоянии алкогольного опьянения. Сообщается, что один получил закрытую черепно-мозговую травму, тупой ушиб брюшной полости, а у второго подозрение на перелом ключицы и закрытая черепно-мозговая травма.
Пострадавших спасла бригада строителей из средней Азии, трактор и бригада Чеховспаса», - рассказали в паблике.