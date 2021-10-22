В подмосковном Чехове арестовали двух полицейских

Речь идет о двух оперуполномоченных отдела по борьбе с организованной преступностью отдела уголовного розыска ОМВД России по г. Чехов и одного бывшего сотрудника полиции. Их заключили под стражу. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, обвиняемые потребовали взятку в размере 500 тыс. рублей за то, чтобы не составлять протокол на местную жительницу. Ее подозревали в незаконном обороте наркотиков.

По уголовному делу следователем осмотрено место происшествия, предъявлено обвинение, проведены обыски по месту жительства и работы обвиняемых, проведены допросы. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, руководством ОМВД по данному факту назначено проведение служебной проверки.